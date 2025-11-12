miércoles 12 de noviembre de 2025
12 de noviembre de 2025 - 08:26

Inundaciones: Nación declaró la emergencia agropecuaria en cuatro distritos bonaerenses

En medio del fuerte malestar de los productores agropecuarios, el Gobierno se pone al día con la atención de las inundaciones.

Por Agencia DIB
Las inundaciones complican a los campos bonaerenses. 

En medio de unas gravísimas inundaciones que afectan ya a más de 5 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires y el malestar de productores por la demora de obras para mitigar eso, el Gobierno nacional formalizó este miércoles la emergencia agropecuaria en cuatro municipios bonaerenses.

Según la resolución 1776/25 del Ministerio de Economía, las autoridades decidieron ratificar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.

La medida rige para el periodo que va desde el 1º de septiembre de este año hasta el 28 de febrero de 2026. Y ahora los productores alcanzados por la iniciativa podrán acceder a exenciones impositivas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la posibilidad de acceder a créditos bancarios.

Esta medida ratifica la que ya había tomado la provincia de Buenos Aires para estos hace dos meses. Ahora, el Gobierno libertario decidió ir en ese mismo sentido y prorrogar la emergencia que ya se había declarado en esos cuatro distritos pero que vencía justamente en septiembre.

A principios de octubre, Nación había ratificado una decisión similar para diez distritos afectados por el agua. (DIB)

