Nación declaró a 10 municipios bonaerenses en emergencia agropecuaria

El Ministerio de Economía de la Nación ratificó la emergencia agropecuaria por las inundaciones que la Provincia había declarado en septiembre.

Las inundaciones complican a los campos bonaerenses. 

Prorrogan la emergencia agropecuaria en Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué
Oficializan el pago del bono de $70.000 para jubilados y pensiones: los detalles

La decisión oficializada en la Resolución 1450/25 del Ministerio de Economía y publicada en el Boletín Oficial busca frenar el enojo del sector luego de que la quita de las retenciones a los granos durara 48 horas. Este gesto al campo va en sintonía con reactivar una obra clave para la provincia de Buenos Aires.

La declaración de la emergencia abarca a circunscripciones de 10 municipios bonaerenses para el periodo que va entre el 1º de mayo y el 31 de octubre. Los beneficiados son: Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General La Madrid, Chacabuco y Monte.

La provincia de Buenos Aires había declarado la emergencia en septiembre, pero ahora el aval de Casa Rosada amplía las medidas de alivio para los campos por intermedio de ARCA. (DIB)

