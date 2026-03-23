Insólito: se desplazaba a 80 km/h por la Panamericana en un monopatín eléctrico

Una imagen impactante e insólita quedó registrada por la cámara de un conductor que recorría la autopista Panamericana, a la altura de la localidad de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires: a plena luz del día, un hombre se desplazaba sobre un monopatín eléctrico a más de 80 kilómetros por hora. El video no tardó en viralizarse en redes sociales, generando todo tipo de reacciones.

La Dirección General de Policía Caminera informó que se labró el acta correspondiente por infracción a la Ley de Tránsito N° 8560, la cual prohíbe expresamente la circulación de estos vehículos en autovías y autopistas.

La intervención policial incluyó, además, una medida preventiva para el resguardo de la integridad física del hombre. Según detallaron las fuentes del caso, los uniformados escoltaron al conductor hasta un sector habilitado para el paso de su tipo de rodado. La decisión se tomó “teniendo en cuenta las características del vehículo y la seguridad vial”.

La infracción, encuadrada en la Ley de Tránsito N° 8560, se aplicó por tratarse de “circulación en autovía y autopista con vehículo especial”.

Para compartir en redes







