Incendios en la Patagonia: pediatras advierten de los riesgos para la salud y dan recomendaciones

Es importante considerar que la vulnerabilidad de los niños depende entre otras, de variables anatómicas y fisiológicas.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) publicó un documento en el que analiza el fuerte impacto en el ambiente y la salud , en especial de los niños, que producen los incendios forestales, que en estos días arrasan miles de hectáreas en la provincia de Chubut.

Empresa multinacional radicada en Coronel Suárez donó US$ 100.000 para la Universidad Nacional del Sur

Cuáles son las regiones bonaerenses con "riesgo extremo" por los incendios

La entidad señaló que, en líneas generales, estos eventos - que la mayoría de las veces son causados intencionalmente por los seres humanos -, debido a la inhalación y exposición al humo y las cenizas pueden causar diversas afecciones, que van desde "irritación en la piel y mucosas, tos, rinitis , broncoobstrucción , exacerbación de condiciones crónicas respiratorias o cardíacas".

Asimismo, el documento precisó que el humo de los incendios forestales "afecta más a los grupos de riesgo : los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños y las personas con afecciones respiratorias y cardiacas preexistentes".

Los especialistas remarcaron que "los niños sanos también pueden presentar síntomas si hay una cantidad suficiente de humo en el aire", por lo que es importante considerar que "la vulnerabilidad de los niños depende, entre otras, de variables anatómicas y fisiológicas ".

Entre los "efectos inmediatos" que puede dar la inhalación de humo, la SAP enumeró:

• Tos.

• Dificultad para respirar.

• Irritación en los ojos y garganta.

• Rinorrea.

• Broncoobstrucción.

• Dolor de pecho.

• Cefalea.

• Crisis de asma.

• Cansancio, decaimiento.

SAP incendios

En cuanto a las recomendaciones para la protección de la salud de niños, personas en grupos de riesgo y cualquiera que se exponga a estas catástrofes ambientales, precisó:

• Si es posible, limite su exposición al humo.

• Estimule ingesta de agua, líquidos frescos no azucarados, no gaseosas.

• Preste atención a los informes locales sobre la calidad del aire y a los mensajes que emitan las autoridades de salud pública.

• Si fuera necesario, permanezca en las viviendas y mantenga el aire interior tan limpio como sea posible. Mantenga las puertas y las ventanas cerradas. Si tiene aire acondicionado, enciéndalo, pero cierre la entrada de aire de afuera y mantenga el filtro limpio para evitar que entre el humo.

• Si padece una enfermedad pulmonar o cardiovascular, reciba sus medicamentos como lo hace habitualmente y siga el plan para manejar sus problemas respiratorios según le haya indicado el médico. No se exponga al aire contaminado ya que pueden exacerbarse los síntomas de su enfermedad respiratoria o cardiovascular.

• Si es imprescindible salir de su casa, las mascarillas (o barbijos) indicadas son las N95 o P100 sobre todo para aquellos que presenten enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

• Evite practicar actividades recreativas al aire libre cuando el aire se encuentre contaminado con humo de incendios forestales.

Otros riesgos que se corren al estar en zona de incendios forestales son los directos, que incluyen quemaduras, lesiones físicas, golpes de calor, y los indirectos, como la interrupción del suministro de medicamentos y atención sanitaria por daños a la infraestructura y corte de servicios.

Además, la pérdida de bienes, propiedades, el trauma de la catástrofe y el desplazamiento forzado (evacuación) pueden tener graves consecuencias para la salud mental, causando estrés postraumático,insomnio y depresión.

Embed Incendio forestal activo en Chubut



El incendio se inició en una plantación de pinos exóticos en Puerto Patriada (El Hoyo) y avanza peligrosamente hacia Epuyén y El Maitén.



Ya se perdieron más de 2.500 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones y viviendas. Hay casas… pic.twitter.com/1jtlb0Sgfv — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) January 9, 2026

"Ecocidio"

Según detalló Greenpeace esta semana, los incendios forestales en Chubut ya arrasaron más de 21.000 hectáreas de bosques, plantaciones, pastizales y viviendas, una superficie equivalente a la de la Ciudad de Buenos Aires. La organización denunció además "falta de prevención, brigadistas y aviones hidrantes para afrontar con seriedad un ecocidio que se repite cada verano".

incendio-puerto-patriada-el-hoyo-credito-gobierno-de-chubut Incendio en Puerto Patriada, El Hoyo. (Gobierno de Chubut).

Según reportes oficiales preliminares, desde mediados de diciembre pasado los principales incendios en la Patagonia se están produciendo en la provincia de Chubut: en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén (12.000 hectáreas, se encuentra activo), en el Parque Nacional Los Alerces (6.000 hectáreas, aún activo); y en El Turbio (3.000 hectáreas, controlado en un 90%).

Fuente: Agencia DIB