lunes 16 de febrero de 2026
16 de febrero de 2026 - 18:48

Identifican restos hallados en La Plata: son de una mujer que estaba desaparecida desde diciembre

Pertenecen a Yanina Correa (30 años), que era buscada desde diciembre en La Plata. Fueron encontrados en Abasto, donde vivía. Nada se sabe de su pareja.

Por Agencia DIB
Yanina Correa estaba desaparecida desde diciembre en La Plata.

Yanina Correa estaba desaparecida desde diciembre en La Plata.

La Buena Info

El cotejo de ADN confirmó que restos hallados a comienzos de año en la localidad platense de Abasto pertenecen a Yanina Belén Correa, una mujer de 30 años que era intensamente buscada desde diciembre.

Más noticias
Un colectivo de la empresa Plusmar. 

Plusmar se hace cargo del servicio de TALP con varios destinos del noroeste bonaerense
Cristian Medina es una de las figuras de Estudiantes y uno de los contratos más altos.

Cristian Medina y Edwuin Cetré quedaron en el centro de la escena

Según confirmaron fuentes judiciales, el análisis genético realizado sobre un cráneo encontrado el 3 de enero en un campo ubicado en la zona de 215 y 519 arrojó un resultado compatible con el perfil de la víctima. De acuerdo con el sitio La Buena Info, el informe fue incorporado al expediente que tramita en la Fiscalía N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza.

Correa vivía junto a su pareja en una vivienda ubicada en la calle 216 entre 517 y 518, en Abasto, a unos 200 metros del lugar donde fueron encontrados los restos. Según testimonios, el hombre no volvió a ser visto en el barrio tras la desaparición. La última comunicación que habría mantenido con la familia de la víctima fue a través de un mensaje: “Yanina ya no va a volver”.

Desde el entorno de Correa señalaron que su ausencia llamó la atención desde un primer momento, ya que -indicaron- nunca se había ausentado por un lapso tan prolongado. Además, remarcaron que era madre de cuatro hijos. En este contexto, agrega La Buena Info, la familia comenzó a organizar una manifestación para exigir avances en la investigación. La convocatoria está prevista para las 18.30 de este miércoles 18 de febrero en la intersección de las calles 520 y 208.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Plusmar se hace cargo del servicio de TALP con varios destinos del noroeste bonaerense

Cristian Medina y Edwuin Cetré quedaron en el centro de la escena

Tragedia en La Plata se entregó el conductor que atropelló y mató a una adolescente

Apareció muerta la chica desaparecida en La Plata y buscan a un conductor que la atropelló y la abandonó

La Plata: detuvieron a un hombre que ofrecía caramelos a niños desde una camioneta

Definieron la fecha del juicio a "La Toretto" de La Plata por atropellar y matar a Walter Armand

La Plata: la AFA quiere llevar a 50.000 espectadores la capacidad del Estadio Único

La Plata: absolvieron a un subcomisario acusado de asesinar a su esposa

Kicillof habilitó el Acueducto Norte que brinda agua potable a barrios del Gran La Plata

Ley de financiamiento: las universidades nacionales reclaman la "inmediata convocatoria a paritarias"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Dos turistas en Mar del Plata.

Tras Carnaval, cuál será el próximo fin de semana largo de 2026

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las universidades nacionales exigen al Gobierno la convocatoria a paritarias.

Ley de financiamiento: las universidades nacionales reclaman la "inmediata convocatoria a paritarias"