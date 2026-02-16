Identifican restos hallados en La Plata: son de una mujer que estaba desaparecida desde diciembre

Yanina Correa estaba desaparecida desde diciembre en La Plata. La Buena Info

El cotejo de ADN confirmó que restos hallados a comienzos de año en la localidad platense de Abasto pertenecen a Yanina Belén Correa, una mujer de 30 años que era intensamente buscada desde diciembre.

Según confirmaron fuentes judiciales, el análisis genético realizado sobre un cráneo encontrado el 3 de enero en un campo ubicado en la zona de 215 y 519 arrojó un resultado compatible con el perfil de la víctima. De acuerdo con el sitio La Buena Info, el informe fue incorporado al expediente que tramita en la Fiscalía N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza.

Correa vivía junto a su pareja en una vivienda ubicada en la calle 216 entre 517 y 518, en Abasto, a unos 200 metros del lugar donde fueron encontrados los restos. Según testimonios, el hombre no volvió a ser visto en el barrio tras la desaparición. La última comunicación que habría mantenido con la familia de la víctima fue a través de un mensaje: “Yanina ya no va a volver”.

Desde el entorno de Correa señalaron que su ausencia llamó la atención desde un primer momento, ya que -indicaron- nunca se había ausentado por un lapso tan prolongado. Además, remarcaron que era madre de cuatro hijos. En este contexto, agrega La Buena Info, la familia comenzó a organizar una manifestación para exigir avances en la investigación. La convocatoria está prevista para las 18.30 de este miércoles 18 de febrero en la intersección de las calles 520 y 208.

Fuente: Agencia DIB

