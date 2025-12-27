sábado 27 de diciembre de 2025
Hubo demoras y cancelaciones en Aeroparque por un problema con la pista

La terminal Aeroparque estuvo inactiva entre las 14 y las 17. Más de 50 vuelos se vieron afectados.

Aviones estacionados en Aeroparque. 

Más de 50 vuelos fueron demorados y otros doce desviados del Aeroparque Jorge Newbery, este sábado, a raíz de las tareas de mantenimiento que debieron realizarse en la cabecera de la pista, debido a un desprendimiento del asfalto.

La estación aérea estuvo cerrada a las operaciones entre las 14 y las 17, debido a tareas de mantenimiento en un sector lindante a la cabecera sur de la pista, ya que no se pudieron concluir con los trabajos en el tiempo previsto.

Las tareas se complicaron por la tormenta de días atrás y por el intenso calor reinante, ya que esa parte de la pista sufrió algunos desprendimientos, que debieron ser removidos y por protocolo debieron cancelarse las operaciones.

El sector afectado no corresponde a la pista propiamente dicha, sino a uno de los sitios aledaños a la cabecera 31, que es la que se encuentra en la zona sur del Aeroparque.

A partir de las 17 se reanudaron las operaciones, tanto de despegues como de aterrizajes, pero seguramente las demoras continuarán durante el resto del día, debido al denominado efecto “dominó” tanto por los vuelos que no pudieron despegar como por aquellos que fueron desviados a Ezeiza y deben retornar para retomar sus servicios.

