Bastián: a cuatro meses del choque en Pinamar, el nene de 11 años sigue internado

Bastián Jerez, el niño accidentado en Pinamar. Messi, la figurita tan buscada por Bastián. IG

Después de 115 días de internación en tres centros de salud de Pinamar, Mar del Plata y San Justo, Bastián Jerez continúa en el Hospital Italiano de San Justo con su recuperación del terrible accidente que tuvo en los médanos de la zona de La Frontera, el 12 de enero pasado.

El nene de 11 años ya afrontó once cirugías, la última, el 2 de abril fue una ileostomía, necesaria para tratar una obstrucción intestinal derivada de las secuelas y cicatrices de las operaciones previas. Según ha ido informando Macarena Collantes, la mamá de Bastián, su estado general sigue siendo delicado y requiere un monitoreo constante por parte del equipo médico.

figurita de Messi bastian rs Messi, la figurita tan buscada por Bastián. IG

Una pequeña alegría para Bastián En su cuenta de Instagram, Collantes acaba de publicar una historia en que muestra la imagen de su hijo con la figurita de Leo Messi en su mano, sacada de un paquete recién abierto, con la leyenda “Lo logramos”.

En el terreno de la Justicia La causa radicada en el juzgado de Dolores con la carátula de “lesiones culposas agravadas” sigue su curso. Tres son los imputados: la conductora del UTV en el que viajaba Bastián (Naomi Azul Quirós), el conductor de la camioneta involucrada en el choque (Manuel Molinari) y el papá del menor (Maximiliano Jerez). Fuente: Agencia DIB

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