sábado 08 de noviembre de 2025
8 de noviembre de 2025 - 12:20

Habilitan una cuenta para ayudar a reconstruir la capilla incendiada en Pehuén-Có

Se trata de una cuenta del Banco Provincia a nombre del Arzobispado de Bahía Blanca. “Vamos a recibir todos los aportes”, aseguró el párroco.

Por Agencia DIB
La capilla Sagrada Familia de Pehuén-Có fue destruida por el fuego la noche del 31 de octubre al 1º de noviembre de 2025.

AICA

La capilla Sagrada Familia de Pehuén-Có, que fue arrasada por el fuego el fin de semana de Halloween en un hecho por el que está imputado un menor, habilitó una cuenta bancaria para recaudar fondos y así ayudar a su reconstrucción.

La cuenta, cuyo alias es AYUDA.IGLESIA.PEHUEN, pertenece al Banco Provincia (Bapro) y está a nombre del Arzobispado de Bahía Blanca, de acuerdo con lo que informó La Nueva.

“Para que colaboren con seguridad”

El cura párroco de Pehuén-Có, Adán Caraballo, explicó que se tramitó una cuenta bancaria exclusiva para tal fin en el Banco Provincia, y a nombre del Arzobispado de Bahía Blanca, "para que la gente pueda colaborar con seguridad".

El sacerdote destacó que "de todos lados han prometido aportes desde el mismo día del incendio y vamos a recibirlos todos", y aseguró que será "un trabajo arduo" levantar el templo de sus cenizas.

La iglesia había sido construida en 1957 por la arquitecta Beatriz Marseillá. Las paredes se levantaron con las piedras que se traían como lastre en las bodegas de un barco llamado La Soberana, que encalló en 1879 cerca del balneario.

