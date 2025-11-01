sábado 01 de noviembre de 2025
1 de noviembre de 2025 - 13:30

Un incendio destruyó la capilla de la localidad costera de Pehuén-Có

Se investigan las causas. La capilla había sido levantada con las piedras que venían en un barco que naufragó en el lugar.

Por Agencia DIB
La capilla Sagrada Familia de Pehuén-Có fue arrasada por un incendio.

La Nueva

La Policía investiga el origen de un incendio que esta madrugada causó la destrucción de la capilla Sagrada Familia de la localidad balnearia de Pehuén-Có, en el partido del sur bonaerense de Coronel Rosales.

Voceros consultados por La Nueva indicaron que el siniestro se registró poco después de la 1 en Avenida San Martín y Lauquen Mapu.

Dos dotaciones de bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas en el lugar para sofocar las llamas y evitar la afectación de propiedades linderas.

pehuenco-incendio
El fuego destruye la capilla Sagrada Familia.

Las fuentes señalaron que el fuego tomó rápidamente la estructura de madera de la capilla, provocando la caída del techo y daños totales.

También mencionaron que se aguardan los peritajes para determinar la forma en que se produjo el inicio de las llamas.

Capilla con historia

La capilla Sagrada Familia fue construida en 1957 por la arquitecta Beatriz Marseillá.

Las paredes se levantaron con las piedras que se traían como lastre en las bodegas de un barco llamado La Soberana, que encalló en 1879 cerca del balneario.

pehuenco-sagrada-familia
Así era la capilla Sagrada Familia de Pehuén-Co, que quedó destruida por un incendio.

En 2004 comenzaron las obras de ampliación para incrementar su capacidad inicial, finalizadas justo a tiempo para celebrar los 50 años de existencia del templo.

Por  Agencia DIB