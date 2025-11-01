Un incendio destruyó la capilla de la localidad costera de Pehuén-Có

La capilla Sagrada Familia de Pehuén-Có fue arrasada por un incendio.

La Policía investiga el origen de un incendio que esta madrugada causó la destrucción de la capilla Sagrada Familia de la localidad balnearia de Pehuén-Có, en el partido del sur bonaerense de Coronel Rosales .

La Plata: ordenan la inhibición general de bienes de la dueña del depósito incendiado

¿Femicidio en Berisso? Murió una mujer tras un incendio y se sospecha de su pareja

Voceros consultados por La Nueva indicaron que el siniestro se registró poco después de la 1 en Avenida San Martín y Lauquen Mapu.

Dos dotaciones de bomberos voluntarios trabajaron durante varias horas en el lugar para sofocar las llamas y evitar la afectación de propiedades linderas.

Las fuentes señalaron que el fuego tomó rápidamente la estructura de madera de la capilla, provocando la caída del techo y daños totales.

También mencionaron que se aguardan los peritajes para determinar la forma en que se produjo el inicio de las llamas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigo_arist/status/1984613903158984900&partner=&hide_thread=false Esta madrugada un incendio destruyó por completo la Capilla Sagrada Familia.

Un espacio lleno de historia, fe y comunidad.



Acompañamos con profundo pesar al Padre Adán Caraballo y a todos los vecinos y vecinas de Pehuen Co en este momento tan doloroso.



La Justicia ya se… — Rodrigo Aristimuño (@rodrigo_arist) November 1, 2025

Capilla con historia

La capilla Sagrada Familia fue construida en 1957 por la arquitecta Beatriz Marseillá.

Las paredes se levantaron con las piedras que se traían como lastre en las bodegas de un barco llamado La Soberana, que encalló en 1879 cerca del balneario.

pehuenco-sagrada-familia Así era la capilla Sagrada Familia de Pehuén-Co, que quedó destruida por un incendio. Pehuencoya.com

En 2004 comenzaron las obras de ampliación para incrementar su capacidad inicial, finalizadas justo a tiempo para celebrar los 50 años de existencia del templo.