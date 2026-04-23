Grooming: Bahía Blanca recuerda a Micaela, la niña de 12 años asesinada en 2016

Micaela Ortega tenía apenas 12 años cuando fue contactada a través de Facebook por Jonathan Luna, un adulto que fingió ser una adolescente para conocerla. Simuló empatía, coordinó un encuentro y luego la asesinó. Un horrendo crimen que conmovió a Bahía Blanca y todo el país, y que puso en la agenda la palabra grooming .

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Micaela desapareció el sábado 23 de abril de 2016 . Durante semanas, la comunidad de Bahía Blanca se movilizó en una búsqueda intensa. La investigación reveló que la niña había sido contactada a través de Facebook por un hombre que utilizaba un perfil falso, haciéndose pasar por una niña de su misma edad.

Mediante manipulación y engaños, el agresor, Jonathan Luna , logró convencerla de encontrarse con él. Cámaras de seguridad de la ciudad captaron el momento en que Micaela caminaba junto a un hombre por la zona de la periferia de la ciudad el día de su desaparición.

Tras 35 días de búsqueda, el 28 de mayo de 2016 , Jonathan Luna confesó el crimen y señaló el lugar donde había ocultado el cuerpo, en un descampado cerca de la zona de Ingeniero White. La autopsia determinó que Micaela había muerto por asfixia mecánica y presentaba signos de violencia física.

Crimen, castigo y legado

Jonathan Luna, condenado por el crimen de Micaela Ortega. Jonathan Luna, condenado por el crimen de Micaela Ortega.

En octubre de 2017, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca condenó a Jonathan Luna a prisión perpetua. Fue la primera condena en el país que vinculó directamente el grooming con un femicidio.

A raíz de este caso, se impulsó la Ley 27.590 (Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes), destinada a educar y prevenir sobre los peligros del acoso virtual. Se la conoce como Ley Micaela Ortega.

El recuerdo del crimen en Bahía Blanca

La Nueva.com rescata aquellos días de conmoción en Bahía Blanca:

“Para el 23 de abril de 2016, poco se hablaba de femicidio, una agravante del homicidio con connotación de género que había sido incorporada al Código Penal a fines de 2012. Pero mucho menos existía en agenda el concepto de grooming, la captación de un menor por parte de un adulto a través de las redes sociales.

Micaela tenía apenas doce años cuando fue contactada por Jonathan Luna, un hombre adulto que fingió ser una adolescente para conocerla. La engañó por Facebook, simuló empatía, coordinó un encuentro y luego la asesinó.

El estupor se hizo carne recién un mes después, cuando a fines de mayo se encontraron los restos de la niña en las afueras de la ciudad y se detuvo al agresor, que hoy cumple en prisión una condena a perpetua, pese a que buscó obtener beneficios y hasta gestionó judicialmente su cambio de género a Yoana Luna.

El crimen de Micaela Ortega fue una bisagra, pero no solo para Bahía Blanca sino también para todo el país: se trató del primer caso de grooming seguido de muerte y puso en alerta a los padres que, en general, veían de lejos este tipo de cuestiones.

Mónica Cid, la madre de la pequeña patinadora del club El Danubio, con todo el dolor a cuestas se puso al hombro la lucha para lograr una mayor concientización y logró un notable cometido.

La madrugada del 12 de noviembre de 2020, la Cámara de Diputados de la Nación le dio sanción definitiva a la Ley 27.590, conocida por todos como Ley Micaela Ortega. Esa normativa creó el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niños y Adolescentes.

La ley tiene por objetivos proteger del grooming a la infancia y la adolescencia, enseñarles a usar internet de manera responsable, capacitar a las personas que trabajan en las escuelas, dar información acerca de este delito en los medios de comunicación y explicar cómo y dónde denunciar los casos".

Micaela ortega 2 rs Bahía Blanca no olvida a la joven asesinada hace diez años. La Nueva

El homenaje de Bahía Blanca

El club bahiense El Danubio impondrá este jueves a las 18,30 el nombre de Micaela Ortega a su salón principal, ubicado en Don Bosco y Roca. Dos horas antes sus excompañeras y amigas de la entidad le darán vida a un nuevo mural para recordarla.

"A 10 años de su partida, la recordamos con amor y alegría, porque su luz sigue brillando en cada uno de nosotros", es el lema que publicó a través de las redes sociales el club del barrio Noroeste, donde hace una década, Micaela dibujaba ilusiones sobre sus patines.

Fuente: Agencia DIB