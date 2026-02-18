General La Madrid: murió una mujer en el vuelco de un auto sobre la ruta 51

El Fiat Siena que volcó sobre la ruta 51, en La Madrid. InfoGL

Una mujer de 52 años murió como consecuencia de un accidente ocurrido en la Ruta 51, a la altura de General La Madrid. Además, otras dos personas resultaron heridas.

El hecho se registró el martes por la mañana, en el kilómetro 544. De acuerdo con el parte oficial, alrededor de las 10.30 se alertó sobre el despiste y vuelco de un Fiat Siena en el que viajaba una familia oriunda de la ciudad de Rosario. El incidente, obviamente, es materia de investigación.

Según informó el diario digital InfoGL, los tres ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital “Dr. Mariano Etchegaray”, donde ingresaron con heridas de distinta consideración. La mujer fue intervenida quirúrgicamente, pero falleció horas después.

En el nosocomio de General La Madrid permanecían internados un hombre de 52 años y una niña de 10, ambos también oriundos de Rosario.

Para compartir en redes







