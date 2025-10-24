viernes 24 de octubre de 2025
24 de octubre de 2025 - 13:13

Fuertes destrozos en Junín por la tormenta: voladuras de techos, árboles caídos y 15 barrios sin luz

La tempestad se desató el jueves por la noche en el norte bonaerense, con ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Por Agencia DIB
La tormenta hizo volar parte del cielorraso del súper Chango Más en Junín.

Árboles caídos en las calles de Junín.

Una violenta tormenta con ráfagas de viento que superaron los 90 kilómetros por hora azotó el norte bonaerense, con especial fuerza en la zona de Junín. Hubo caídas de árboles, voladuras de techos y cortes de luz en al menos 15 barrios.

El Ministerio de Transporte redefinió la distribución del régimen transitorio de subsidios destinado a las empresas de transporte automotor.

La Provincia reparte mal: algunas ciudades duplican fondos mientras otras apenas suman un 9%
El aeropuerto internacional de Ezeiza. - Xinhua -

Septiembre marcó un récord histórico de pasajeros en el transporte aéreo argentino
El fenómeno se desató pasadas las 21 horas y causó daños en viviendas, anegamientos y destrozos en distintos puntos de la ciudad. Uno de los lugares más afectados fue el supermercado Chango Más, ubicado sobre la Ruta 7, donde parte de la estructura del cielorraso se desprendió por la fuerza del viento.

Protocolo de emergencia

Ante la magnitud del temporal, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencia con la intervención de cuadrillas municipales, Bomberos, Defensa Civil y fuerzas de seguridad para asistir a los vecinos. Una familia debió ser evacuada al Complejo Pioneer, mientras que otras sufrieron daños en sus hogares. Hasta el momento no se reportaron heridos.

El temporal también afectó el suministro eléctrico y de agua, ya que la caída de ramas y postes dañó parte del tendido. Los barrios La Celeste, Belgrano, Capilla de Loreto, Las Morochas, Ricardo Rojas, La Merced, Parque Industrial, Villa Talleres, Progreso, San Jorge, Municipal, El Molino, Ramón Hernández, Almirante Brown y Mayor López fueron los más comprometidos.

Otras localidades del norte bonaerense como Florentino Ameghino, Chivilcoy y Arrecifes también registraron destrozos, con árboles caídos y cortes de energía. Personal de las cooperativas eléctricas locales trabajó durante la madrugada para restablecer el servicio.

