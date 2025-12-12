viernes 12 de diciembre de 2025
12 de diciembre de 2025 - 10:01

Fuerte temporal en el sur bonaerense: granizo, voladura de techos y calles anegadas

Tres Arroyos, Los Pinos y Villa Cacique estuvieron entre las zonas más afectadas. Hubo árboles caídos, postes rotos, viviendas inundadas y un techo arrancado por el viento.

Por Agencia DIB
La reparación de un techo en Villa Cacique.

El Fénix Digital

Un fuerte temporal, acompañado de granizo y violentas ráfagas, se desató ayer sobre algunas zonas del sur de la provincia de Buenos Aires. Así, se viralizaron videos e imágenes de la granizada en Tres Arroyos, donde también hubo árboles caídos, al igual que en Villa Cacique-Barker (Benito Juárez) y Los Pinos (Balcarce).

Según afirmaron en La Voz del Pueblo, este jueves “una importante cantidad de lluvia caída en un lapso de tiempo muy corto hizo que se acumulara rápidamente mucha agua en las calles, lo que ocasionó anegaciones en algunas zonas”.

“Los vecinos hicieron llegar imágenes y videos de casi todos los barrios de la ciudad en donde quedaron registrado el granizo, las veredas cubiertas por la lluvia, algunas casas inundadas y árboles caídos”, destacaron.

En Los Pinos

En tanto, La Vanguardia destacó que se registraron “fuertes precipitaciones en el distrito con ráfagas de vientos que generaron la voladura de un techo en la localidad de Los Pinos, y provocaron caída de ramas, postes y cables en distintos puntos de la ciudad”.

El temporal en Los Pinos.

En Villa Cacique

Mientras que El Fénix Digital publicó una breve charla con el segundo jefe de Bomberos de Benito Juárez, Orlando González, donde éste contó que todo comenzó a las 17.40 del jueves, cuando "fuimos alertados, solicitando el servicio nuestro por una voladura de techo en Villa Cacique, en el barrio Ruca Maipué. Una vez constituidos ahí, con una dotación de nueve hombres, constatamos la voladura total del techo de una vivienda".

Un techo volado en Villa Cacique.

Luego González expresó que "la tormenta estaba dando vueltas por esta zona serrana. Una vez finalizada la tarea de ese llamado, la dotación regresó al cuartel, y pocos minutos después fuimos alertados también por otro hecho registrado en Villa Cacique. En este caso fue una planta que cayó sobre una medianera. Concurrimos al lugar, con la misma dotación”.

El segundo jefe de Bomberos comentó finalmente que "también hubo caída de ramas, rotura de gajos, caída de postes".

Fuente: Agencia DIB

