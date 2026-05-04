Fortín Olavarría: tres muertos en un choque frontal entre camionetas

El camino rural que une Fortín Olavarría con Roosevelt tiene que ser constantemente reparado porque lo utilizan muchos vehículos pesados.

Luciano Bathis competía en Supercar, de la Categorías Regionales del Automovilismo del Sudoeste (CRAS).

Las camionetas que protagonizaron el mortal accidente en Fortín Olavarría.

Cerca del mediodía del domingo, dos camionetas chocaron de frente sobre el camino rural que une los pueblos de Fortín Olavarría con Roosevelt, en el partido de Rivadavia, en el sudoeste bonaerense. Debido a la violencia del impacto fallecieron tres personas y dos resultaron heridas.

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Entre los muertos están los conductores de ambos vehículos -una Ford F-100 y una Chevrolet S-10-: Luciano Ezequiel Bathis , de 33 años, ingeniero agrónomo y piloto de la categoría Supercar, y Diego Sebastián Álvarez , de 47 años, un contratista rural. Ambos eran residentes de Fortín Olavarría, un pequeño pueblo de un millar de habitantes en el municipio de Olavarría.

Luciano Bathis competía en Supercar, de la Categorías Regionales del Automovilismo del Sudoeste (CRAS).

Además, en el hospital se confirmó la muerte de Christian Rivero , de 20 años, oriundo de América. Dos menores, un adolescente de 17 años y un niño de 7, también resultaron heridos, y se encuentran bajo cuidado médico en estado reservado en el Hospital Municipal de América, informó el sitio Todo Provincial.

mapa fortín olavarría rs

Por qué se produjo el choque frontal

Las autoridades investigan las causas del choque y arriesgan que el polvo y el viento podrían haber reducido la visibilidad en el momento del accidente. Ese camino rural, que suele estar bastante poceado, vincula Fortín Olavarría, Sundblad, Badano, Roosevelt, todos pequeños pueblos de Rivadavia.

La causa fue caratulada como “doble homicidio culposo y lesiones graves culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, a cargo del Dr. Fabio Arcomano. Confirmada la muerte de Rivero, pasa a ser un "triple homicidio".

camino rural rs El camino rural que une Fortín Olavarría con Roosevelt tiene que ser constantemente reparado porque lo utilizan muchos vehículos pesados. Municipio de Rivadavia

Los vehículos fueron secuestrados con fines periciales y trasladados al depósito judicial del Destacamento Fortín Olavarría

En el lugar del hecho trabajaron efectivos del Destacamento local, Bomberos Voluntarios de Fortín Olavarría y del distrito de Rivadavia, personal de la Guardia Urbana Municipal y Policía Científica de Pehuajó.

Fuente: Agencia DIB