Carpinchos polémicos: buscan desalojarlos de Nordelta y una ONG se opone

Agrupaciones de ambientalistas y vecinos de Nordelta , el importante desarrollo inmobiliario privado en el partido de Tigre, denunciaron este lunes un operativo para trasladar a los carpinchos asentados en el lugar, medida que, aseguraron, viola un amparo judicial para proteger a esta especie.

La polémica en torno a estos animales se da mientras personal de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia dispuso un operativo para desalojarlos, algo que ONG de vecinos intenta impedir .

Los agentes que se desempeñan en la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrario llegaron al Barrio Silvestre de Nordelta para cumplir la orden judicial y trasladar a los carpinchos a una futura reserva privada que funcionaría en San Fernando

En este contexto, grupos de ambientalistas y vecinos se autoconvocaron y permanecen reunidos desde la madrugada del domingo en la entrada sur de Nordelta, para protestar contra el operativo y evitar el desalojo de los animales. Según informaron, a pesar de que rige una cautelar judicial y una apelación , la Justicia autorizó que se realicen los procedimientos.

“Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta, (la Dirección de) Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, en lugar de proteger, lo que hizo esta semana fue poner dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”, afirmaron desde la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz.

Desde las agrupaciones ambientalistas explicaron que una medida cautelar de Cámara prohíbe trasladar a los carpinchos, pero que el operativo avanzó de todos modos y que se colocaron jaulas trampas para apresarlos. El objetivo es llevar a unos 30 ejemplares a una futura reserva privada en Tigre.

Sin embargo, desde la administración de Nordelta precisaron que en esta "prueba piloto" serían doce los carpinchos trasladados. Se trata de machos y hembras que no gestan ni tienen crías chicas y forman parte de una familia de alrededor de 30 carpinchos.

Según precisaron, en Nordelta actualmente hay cerca de 900 capinchos y el traslado de esta familia de roedores responde a que en ese lugar es "donde hay más atropellamientos". Es que, según indicaron, los animales cruzan la arteria principal del barrio para ir desde una zona de árboles a una pequeña isla.

Fuente: Agencia DIB