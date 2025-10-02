jueves 02 de octubre de 2025
2 de octubre de 2025 - 19:04

Fin de semana con tormentas y descenso de temperaturas en toda la provincia

Las provincias más afectadas serán Buenos Aires, este de La Pampa y Río Negro, sur y este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos.

Por Agencia DIB
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el ingreso de un frente frío afectará a la zona central del país, provocando descenso de temperaturas y lluvias y tormentas de variada intensidad. Las provincias más afectadas serán Buenos Aires, este de La Pampa y Río Negro, sur y este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos.

Las tormentas se irán desplazando de sur a norte y de oeste a este, atravesando entre sábado y domingo - en algunas zonas desde el viernes - toda la provincia de Buenos Aires.

lluvia botas
Se esperan fuertes tormentas en todo el territorio bonaerense. (DIB/Ana Roche)

Respecto a las alertas por el desarrollo de estos fenómenos, el SMN ya emitió una alerta amarilla por tormentas para el sábado, que alcanzará a los distritos del noroeste y centro bonaerense. No obstante, con el correr de las horas, la advertencia podría ser actualizada, sobre todo respecto a lo que se espera para el día domingo.

Recomendaciones

Las alertas de nivel amarillo instan a la población a mantenerse informada ante posibles eventualidades climáticas. Implican, además, la posibilidad de desarrollo de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Ante esta situación, la entidad recomienda:

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

(DIB) ACR

