Fin de semana largo con turismo de "baja intensidad": estadías cortas y gastos moderados

Mar del Plata fue uno de los destinos más elegidos en el fin de semana largo del Día de la Memoria.

El fin de semana largo por el Día de la Memoria dejó un movimiento turístico de “baja intensidad” en todo el país, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), que atribuyó este comportamiento tanto a la forma en que se configuró el calendario, con el feriado de Semana Santa a la vuelta de la esquina, como al actual nivel de poder adquisitivo.

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De acuerdo con el relevamiento, 1.012.000 turistas se movilizaron durante los cuatro días, generando un impacto económico de $231.084 millones , principalmente en rubros como alimentos, bebidas, alojamiento, transporte y recreación. Sin embargo, el dato central fue el perfil de los viajeros: escapadas cortas, de cercanía y con un control estricto del gasto .

“El segundo fin de semana largo del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó salidas breves y cuidó el nivel de consumo ”, señaló el informe. Esa tendencia también se reflejó en la estadía promedio, que fue de apenas 2,2 noches , un número bajo para un período de cuatro días y más cercano al comportamiento de un fin de semana tradicional.

Si bien en la comparación interanual la cantidad de viajeros creció un 48,8% respecto a 2025 , desde CAME aclararon que este salto se explica en gran parte por la mayor extensión del feriado y no por un cambio estructural en el consumo turístico. De hecho, el gasto promedio diario fue de $ 103.793 , lo que implicó una caída del 7% frente al Carnaval y una baja del 1,6% en relación con el mismo feriado del año pasado, medido a precios reales.

Cerca y pocos días

En la provincia de Buenos Aires, uno de los principales polos turísticos del país, el comportamiento fue representativo de esta dinámica general: actividad estable pero sin picos, con predominio de viajes cercanos y estadías breves.

En la Costa Atlántica, destinos como Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Necochea mostraron un movimiento moderado, condicionado tanto por el clima inestable como por la cercanía con el próximo fin de semana largo de Semana Santa. En el caso de Mar del Plata, la ocupación hotelera rondó el 42%, con demanda distribuida a lo largo de los días.

En el interior bonaerense también se registró una buena circulación, aunque sin niveles altos de ocupación. Lugares como Tigre, San Antonio de Areco, Tandil y Chascomús captaron visitantes con propuestas vinculadas al turismo rural, el Delta y los entornos naturales. A eso se sumó una agenda amplia de fiestas populares y eventos locales, que ayudaron a sostener el movimiento.

La ciudad de La Plata, en tanto, se destacó por su intensa agenda cultural en el marco del Mes de la Memoria, con actividades que convocaron tanto a residentes como a turistas.

Un turismo más austero y fragmentado

El informe también remarca la consolidación de un perfil de viaje más austero, donde prevalecen las experiencias gratuitas —especialmente las actividades culturales y conmemorativas— por sobre el consumo intensivo.

A esto se sumó una fuerte fragmentación en los viajes, con turistas que combinaron distintas opciones según sus posibilidades: desde escapadas de dos noches hasta salidas de un solo día. El hecho de que el lunes fuera jornada no laborable, y no feriado, también influyó en esa dispersión.

Pese a este escenario moderado, CAME destacó la presencia de turistas internacionales en centros urbanos, lo que aportó algo de dinamismo, en un contexto en el que el turismo interno continúa ajustándose a las condiciones económicas actuales.

Fuente: Agencia DIB