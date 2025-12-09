martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025 - 12:01

Fin de semana largo: Transporte fiscalizó más de 7.000 vehículos en rutas bonaerenses

La cartera provincial puso especial foco en “las distracciones por uso del celular al volante, el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero y la correcta documentación y condiciones de los vehículos”.

Por Agencia DIB
Durante el último fin de semana largo, la cartera bonaerense de Transporte controló más de 7.000 vehículos y labró100 actas de infracción

Durante el último fin de semana largo, la cartera bonaerense de Transporte controló más de 7.000 vehículos y labró100 actas de infracción

Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intensificó los operativos de fiscalización y las campañas de prevención con el objetivo de reducir la siniestralidad vial durante el último fin de semana largo. Los controles pusieron especial foco en “las distracciones por uso del celular al volante, el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero y la correcta documentación y condiciones de los vehículos”, según se informó.

Más noticias
La sede central de la AFA, uno de los lugares allanados, además de 18 clubes, en la causa Sur Finanzas.

Causa Sur Finanzas y la relación con la AFA: allanaron 15 clubes bonaerenses
Los tribunales de San Nicolás donde se lleva a cabo el juicio.

Juicio a un hombre por el abuso que una menor de 10 años reveló en la escuela

La cartera provincial, liderada por Martín Marinucci, desplegó operativos simultáneos en rutas bonaerenses, con énfasis en zonas turísticas y accesos al área metropolitana.

En total se controlaron más de 7.000 vehículos, se labraron 100 actas de infracción y se registraron más de 80 alcoholemias positivas.

Irresponsabilidad

Marinucci subrayó que estas acciones buscan “mitigar el impacto de la siniestralidad vial en las familias bonaerenses” y destacó la importancia de la responsabilidad al conducir: “La gran mayoría de los siniestros se dan por irresponsabilidad del propio conductor, muchas veces por distracciones como el uso del celular”.

En esa línea, explicó el funcionamiento de las cámaras de monitoreo instaladas en rutas: “Detectamos a aquellos conductores que usan el teléfono para detenerlos en el retén más cercano y prevenirlos -no multarlos- acerca de que esta actitud pone en riesgo su vida, la de sus acompañantes y la de terceros”.

“Prevención antes que sanción”

Junto con las campañas “Un Click que Salva”, enfocada en el uso del cinturón de seguridad -especialmente en menores que deben viajar en sillas de retención infantil- y “Siempre Casco”, destinada a motociclistas y ciclistas, la prevención de distracciones por celular es uno de los principales ejes de acción del Ministerio.

El informe es claro: usar el teléfono durante 5 segundos a 100 km/h equivale a conducir 135 metros sin mirar el camino, lo que reduce hasta en un 50% la atención del conductor.

Frente a estos riesgos, Marinucci reafirmó la política provincial: “Desde el 1° de enero asumí el objetivo que me encomendó el Gobernador: disminuir la cantidad de víctimas fatales por día en nuestra Provincia. La forma de hacerlo es estando en el territorio y generando espacios de capacitación para transmitir conciencia y cuidado por la vida”.

Viaje seguro

Durante el fin de semana del 6 al 8 de diciembre, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte desplegó operativos en puntos estratégicos de las rutas bonaerenses. Los agentes de la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial instalaron postas simultáneas en estos lugares:

  • Corredor Atlántico (Pinamar y Ostende)
  • Las Armas y Maipú
  • Berazategui, La Plata, Quilmes y Hudson
  • Megaoperativo conjunto en Mercedes

Las acciones se desarrollaron en coordinación con fuerzas municipales, la Policía de la Provincia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, AUBASA y organismos nacionales, “reforzando el compromiso de trabajar de manera integrada para salvar vidas y reducir la siniestralidad en rutas y ciudades bonaerenses”, cierra el comunicado.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Causa Sur Finanzas y la relación con la AFA: allanaron 15 clubes bonaerenses

Juicio a un hombre por el abuso que una menor de 10 años reveló en la escuela

San Nicolás: la 8va. Procesión a Nado reunió a 450 participantes

Chivilcoy: un matrimonio falleció tras la inhalación accidental de veneno para cucarachas

La Plata en llamas: Estudiantes festejó en el clásico ante Gimnasia y es finalista

Desesperada búsqueda de un adolescente que desapareció al intentar cruzar el río Quequén

Informe sobre los gastos de los Concejos Deliberantes: ¿cómo se ubican los municipios bonaerenses?

Bahía Blanca: declaraciones indagatorias por la tragedia de Bahiense del Norte

Monitoreo de incendios: se incrementaron 75% los focos detectados en las islas del río Paraná

Fin de semana largo: se movilizaron 1,4 millones de turistas, pero las estadías son cada vez más cortas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Hospital Municipal Dr. Santiago Fornos de Chivilcoy.

Chivilcoy: un matrimonio falleció tras la inhalación accidental de veneno para cucarachas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Durante el último fin de semana largo, la cartera bonaerense de Transporte controló más de 7.000 vehículos y labró100 actas de infracción

Fin de semana largo: Transporte fiscalizó más de 7.000 vehículos en rutas bonaerenses