domingo 05 de abril de 2026
3 de abril de 2026 - 18:54

Femicidios: en el primer trimestre del año hubo 73 crímenes por motivos de género y 263 tentativas

Un documento del Observatorio MuMaLá relevó que en el primer trimestre de 2026 hubo 73 femicidios y 263 tentativas, concretándose un crimen por odio de género cada 29 horas.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
La consigna #NiUnaMenos sigue vigente, ante la cantidad de crímenes por desigualdad y odio de género que se reportan mes a mes.&nbsp;

La consigna #NiUnaMenos sigue vigente, ante la cantidad de crímenes por desigualdad y odio de género que se reportan mes a mes. 

Un informe del Observatorio MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) relevó que en el primer trimestre de 2026 hubo 73 femicidios y 263 tentativas, concretándose un crimen por odio de género cada 29 horas.

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"Este informe revela las formas más extremas de violencia de género ocurridas desde el 1º de enero al 30 de Marzo de 2026 en todo el territorio argentino", indica el documento, que fue elaborado "a partir del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, buscadores, sistema de alertas, seguimiento de organizaciones, portales especializados en género, feminismo, DDHH y policiales/forense".

Para sistematizar los datos, agrega, "se analizan y enumeran Femi(ni)cidios, Femi(ni)cidios Vinculados, Trans-Travesticidios, Lesbicidios, Feminicidios por narcotráfico y economías delictivas, Suicidios feminicidas, Femi(ni)cidios en grado de tentativa así como las muertes violentas de mujeres que están en proceso de investigación y otras muertes violentas asociadas al género".

En el primer trimestre de 2026 se registraron:

  • 73 feminicidios (un femicidio cada 29 horas).
  • 56 femicidios directos.
  • 3 vinculados de niños/varones.
  • 1 vinculados de niñas/mujeres.
  • 2 trans/travesticidios.
  • 9 feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado.
  • 2 suicidios feminicidas.
  • 263 intentos de Femicidios.
  • 1 muerte violenta asociadas al género (delitos tales como robos, etc ).
  • 4 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes).
  • 46 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres.

De acuerdo a las jurisdicciones en las que se cometieron los graves delitos y agresiones, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos: hubo 32 femicidios, 25 de los cuales fueron directos, dos vinculados de niño/varón, dos trans/travesticidios, y tres por narcotráfico y crimen oprganizado.

REGISTRO DE FEMICIDIOS - MUMALA (6)

En relación al vínculo entre víctima y victimario, el documento revela que el 51% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas; el 16% por familiares (directos e indirectos); el 6% por otros hombres conocidos por la víctima (vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc); el 11% fue cometido por sicarios o bandas mafiosas; el 5% fue perpetrado por desconocidos; de un 11% no hay datos.

Además, el 9,5% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor. De las que denunciaron, el 50 % tenía orden de restricción de contacto o perimetral.

Respeto al lugar de los crímenes, el 64% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida; el 11% de los femicidios fueron en la vía pública; y el 3% de los femicidios fueron en la vivienda del victimario.

Términos y definiciones

Las autoras del documento de la organización MuMaLá aclaran además los alcances de los términos utilizados. "Definimos Feminicidios y Feminicidios Vinculados a partir de los criterios aportados por las autoras pioneras feministas y en base a las recomendaciones internacionales", expresan. Y describen: “La muerte violenta de mujeres cuya causa principal es la existencia de relaciones asimétricas de poder por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

En esa línea, indican: "No obstante la legislación Argentina ha utilizado el término feminicidio para referirse a la problemática (Ley Nº 26.485 y Artículo 80, incisos 1°, 4°, 11 y 12 del Código Penal), es por ello que utilizaremos en el presente informe femi(ni)cidio y femicidios/feminicidios".

Fuente: Agencia DIB

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