25N: Día Internacional contra la Violencia de Género

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Minerva, María Teresa y Patria fueron asesinadas por la dictadura de Rafel Trujillo en República Dominicana. Las mujeres habían sido destacadas militantes en contra de aquel régimen que se extendió durante más de tres décadas en el país caribeño, y que culminó al poco tiempo de que el dictador diera la orden de masacrarlas. Casi cuarenta años luego, en diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

image En Argentina, los últimos años se han caracterizado por una puesta en relieve de las violencias de género, que comenzaron a ser entendidas como prácticas dirigidas sistemáticamente contra las mujeres. Así fue que eso que hasta entrados los años 2000 se denominaba en las páginas de los diarios y en los zócalos televisivos como "crímenes pasionales", pasó a nombrarse como "femicidio", figura que se introdujo en el Código Penal argentino en el año 2012. Tres años después, surgió el movimiento Ni Una Menos, que motorizó movilizaciones callejeras de magnitudes extraordinarias para el movimiento femenino en Argentina.

Un femicidio cada 35 horas Hoy, una década más tarde de iniciada aquella oleada feminista, los femicidios siguen siendo una problemática que requiere ser atendida: una mujer es asesinada por motivos de género cada 35 horas en Argentina, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Con ese panorama, la profesional Diana Broggi acerca distintas señales que pueden indicar una situación de riesgo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agencia DIB (@agenciadib) Broggi califica como "señales tempranas" a las humillaciones, descalificaciones o desvalorizaciones que se perpetran bajo la forma de chistes, así como también a los celos, que pueden ser "formas de control" escondidas bajo subterfugios amorosos. Situaciones de mayor escala representan, directamente, "indicadores de riesgo". Ante el reconocimiento de estas prácticas, la docente universitaria expone la importancia de "no naturalizar", "romper el silencio" y acudir al Estado, ya que "siempre tenemos algo que hacer".

