martes 25 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025 - 20:11

25N: Día Internacional contra la Violencia de Género

En el año 1999, la ONU destacó el día de la fecha como una efeméride, destinada a conmemorar la promoción de políticas contra la violencia hacia las mujeres. La psicológa y docente feminista Diana Broggi comentó ante DIB cuáles son las señales que alertan una relación violenta.

Por Martín Gainle
image

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Minerva, María Teresa y Patria fueron asesinadas por la dictadura de Rafel Trujillo en República Dominicana. Las mujeres habían sido destacadas militantes en contra de aquel régimen que se extendió durante más de tres décadas en el país caribeño, y que culminó al poco tiempo de que el dictador diera la orden de masacrarlas. Casi cuarenta años luego, en diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Más noticias
Nazareno Tobías Isern, de 21 años, murió de un disparo en la cabeza durante un intento de robo mientras circulaba en bicicleta junto a una amiga en la colectora de la autopista Riccheri, en Esteban Echeverría.

Crimen en la Riccheri: dos detenidos por matar a Nazareno Isern durante un robo
Chofer de ómnibus dio positivo de cocaína y marihuana.

Positivo de cocaína y marihuana chofer que transportaba estudiantes a viaje de egresados
image

En Argentina, los últimos años se han caracterizado por una puesta en relieve de las violencias de género, que comenzaron a ser entendidas como prácticas dirigidas sistemáticamente contra las mujeres. Así fue que eso que hasta entrados los años 2000 se denominaba en las páginas de los diarios y en los zócalos televisivos como "crímenes pasionales", pasó a nombrarse como "femicidio", figura que se introdujo en el Código Penal argentino en el año 2012. Tres años después, surgió el movimiento Ni Una Menos, que motorizó movilizaciones callejeras de magnitudes extraordinarias para el movimiento femenino en Argentina.

Un femicidio cada 35 horas

Hoy, una década más tarde de iniciada aquella oleada feminista, los femicidios siguen siendo una problemática que requiere ser atendida: una mujer es asesinada por motivos de género cada 35 horas en Argentina, según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Con ese panorama, la profesional Diana Broggi acerca distintas señales que pueden indicar una situación de riesgo.

Embed

Broggi califica como "señales tempranas" a las humillaciones, descalificaciones o desvalorizaciones que se perpetran bajo la forma de chistes, así como también a los celos, que pueden ser "formas de control" escondidas bajo subterfugios amorosos. Situaciones de mayor escala representan, directamente, "indicadores de riesgo". Ante el reconocimiento de estas prácticas, la docente universitaria expone la importancia de "no naturalizar", "romper el silencio" y acudir al Estado, ya que "siempre tenemos algo que hacer".

Temas
Ver más

Crimen en la Riccheri: dos detenidos por matar a Nazareno Isern durante un robo

Positivo de cocaína y marihuana chofer que transportaba estudiantes a viaje de egresados

Futbolista uruguayo condenado a prisión por un caso de abuso sexual en La Plata

Punta Alta: condenas de 12 y 6 años de prisión por un crimen

Luján: un joven apareció muerto y su hermano quedó en la mira, pero fue liberado

¿Qué inmuebles subasta el Estado nacional en la Provincia de Buenos Aires?

Tornquist: 14 años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de su pareja

Humedales en riesgo: aumentan los terraplenes en el delta del Paraná

Reabrió el histórico Cine Teatro Roma de Alberti y se proyectó la primera película local

Kicillof suspendió su actividad en Mar del Plata por el accidente en la Ruta 2

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El terreno de 39 entre 29 y 30, que sale a subasta en La Plata. 

¿Qué inmuebles subasta el Estado nacional en la Provincia de Buenos Aires?

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Nazareno Tobías Isern, de 21 años, murió de un disparo en la cabeza durante un intento de robo mientras circulaba en bicicleta junto a una amiga en la colectora de la autopista Riccheri, en Esteban Echeverría.

Crimen en la Riccheri: dos detenidos por matar a Nazareno Isern durante un robo

Por  Fernando Bertoldi