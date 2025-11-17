lunes 17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025 - 17:51

Ezeiza: comenzaron los peritajes para develar cómo se inició el incendio

Aunque algunos focos continuaban activos, la fiscal de Ezeiza dispuso el inicio de los trabajos al considerar que la zona ya no presentaba riesgos.

Por Agencia DIB
Viernes por la noche, incendio en el Polígono de Spegazzini, en Ezeiza﻿.

Comenzaron este lunes los peritajes para determinar el origen del incendio que afectó el Polígono Spegazzini, en Ezeiza, durante la noche del viernes. Aunque algunos focos continuaban activos, la fiscal Florencia Belloc -a cargo de la UFI 1- dispuso el inicio de los trabajos al considerar que la zona ya no presentaba riesgos. Representantes de las aseguradoras de las distintas fábricas afectadas también se hicieron presentes para evaluar los daños.

El incendio comenzó en el Polígono Industrial de Spegazzini.

El fuego se desató en el polo industrial de Ezeiza. 

La investigación apunta a establecer si el siniestro fue provocado de manera intencional o si respondió a un desperfecto, con el objetivo de avanzar en la causa penal. De acuerdo con las primeras versiones, todo se habría originado en la empresa Logischem, lo que generó daños en otras firmas instaladas en el predio, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast.

La presencia de Iron Mountain volvió a despertar suspicacias, a más de diez años del incendio intencional en su depósito de Barracas que dejó diez muertos entre bomberos y rescatistas. Consultado sobre este punto, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, señaló: “Hacemos controles habituales y no tenemos nada para decir de Iron Mountain”.

El incendio en Ezeiza

Tras las escenas de emergencia vividas desde el viernes por la noche, algunas de las empresas que no sufrieron daños estructurales retomaron su actividad. La Policía Bonaerense montó un dispositivo de control sobre la colectora de acceso al Polígono, donde se normalizó el ingreso de camiones de carga, autotanques y tolvas.

El Ministerio de Salud bonaerense informó que la explosión dejó 24 personas heridas, entre ellas una mujer embarazada afectada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto. Ocho de los heridos fueron hospitalizados, pero todos recibieron el alta durante la mañana del sábado. (DIB)

Temas
