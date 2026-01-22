jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 08:56

Estudiantes de la Universidad de La Matanza construirán un auto eléctrico

Fabricarán un vehículo tipo fórmula para una competencia internacional que evalúa tanto el rendimiento en pista como la gestión y el presupuesto.

Por Agencia DIB
La&nbsp;Fórmula SAE es una competición universitaria internacional.

La Fórmula SAE es una competición universitaria internacional.

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) lleva adelante un proyecto para construir un auto para participar de la competencia Fórmula SAE que se celebrará en Brasil en 2027, donde se medirán con otras cien casas de altos estudios.

Más noticias
Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

Bastián sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas en el accidente de Pinamar
El mal estado de las rutas nacionales, una constante. 

El 65% de las rutas nacionales están en mal estado: los tramos críticos en PBA

Según el sitio web de la competencia, “la Fórmula SAE es una competencia de educación en ingeniería que requiere la demostración del rendimiento de los autos tipo fórmula en una serie de eventos, tanto fuera de la pista como dentro de la pista contra el reloj”.

El equipo de la UNLaM está conformado por trece estudiantes de ingeniería mecánica, dos de ingeniería informática, tres de ingeniería electrónica y dos de ingeniería industrial. La primera presentación del prototipo del auto es este año, en fecha todavía a confirmar, y la segunda en 2027.

En la competencia hay tres categorías: combustión, híbrida y eléctrica. La universidad está compitiendo por la eléctrica. Y la primera etapa de la creación del vehículo es tener terminado el chasis junto a otras partes del vehículo. “Básicamente, para febrero queremos poder empujar el auto y que se mueva en la dirección que queramos”, explicó el profesor.

La segunda etapa será la conformación del motor, y la tercera etapa es el establecimiento de la parte eléctrica. La evaluación no se basa únicamente en el diseño, construcción y prueba del vehículo, sino también en la habilidad para gestionar el proyecto, presupuestarlo, comunicarlo y gestionar sus recursos.

“La obtención de sponsors es parte del proyecto. Algunos nos han ayudado con elementos fundamentales, como bulones o softwares de diseño. Sin embargo, desde la universidad nos han ayudado dándonos recursos y el espacio en sus instalaciones”, expresó Faks.

En la puesta a prueba del vehículo tipo fórmula, la cual será evaluada por el jurado, va a haber una prueba de frenado, de aceleración, de suspensión, de autonomía y de diseño. Es por eso que los alumnos decidieron elegir un piloto: Sebastián Pulice, estudiante de ingeniería electrónica de tercer año que representará al equipo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bastián sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas en el accidente de Pinamar

El 65% de las rutas nacionales están en mal estado: los tramos críticos en PBA

Murió a los 84 años Raúl Guglielminetti, represor con múltiples condenas por delitos de lesa humanidad

Bolívar: confirman que Nadia Montañez no sufrió una muerte violenta

Alerta por brote de diarrea en Florianópolis: qué hacer para no contagiarse en las vacaciones

Siembra de pejerrey en Las Encadenadas de Chascomús de la cuenca del Salado, en marcha

Javier Alonso cruzó a la senadora Arietto: "Antes de desinformar, sería bueno que se dedique a trabajar"

Bolívar: encontraron muerta a la mujer que era buscada desde Año Nuevo

UNLP: Medicina, Artes y Psicología son las carreras más buscadas en 2026

Una vacuna contra un popular virus retrasa el envejecimiento y la demencia

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El mal estado de las rutas nacionales, una constante. 

El 65% de las rutas nacionales están en mal estado: los tramos críticos en PBA

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los autos eléctricos en la mira. (Kindel Media / pexels.com)

La venta de autos híbridos y eléctricos creció un 88% en 2025