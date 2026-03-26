Escándalo en la Universidad Nacional de Lanús: amenazas, empujones y un docente escrachado

Un hecho de violencia sacudió a la comunidad de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) luego de que, durante una actividad estudiantil, un profesor protagonizara una agresión contra alumnos y militantes de una agrupación política universitaria, vinculada a La Libertad Avanza (LLA).
El incidente ocurrió en el marco de una jornada en la que estudiantes de la organización Crear + Libertad realizaban una actividad de difusión dentro del campus de la institución. Según relataron los propios jóvenes, estaban montando un stand con material informativo cuando fueron increpados por un grupo de personas, entre las que se encontraba el docente en cuestión.
La situación escaló rápidamente y testigos de lo ocurrido filmaron y viralizaron el video, dejando escrachado al docente. El profesor, identificado como Juan Tumini, reaccionó de forma violenta al advertir que estaba siendo filmado, intentando arrebatar un celular.
Las imágenes del episodio muestran el momento en que el docente encara a los estudiantes y profiere insultos y amenazas, en medio de un tumulto. Además, otros adultos que acompañaban la escena habrían instigado a una confrontación física.
Comunicado de la UNLa
Ante la gravedad de los hechos, la Universidad Nacional de Lanús difundió un comunicado oficial en el que expresó un enérgico rechazo a lo sucedido.
"La Universidad Nacional de Lanús expresa su más firme repudio ante los hechos ocurridos", precisó el texto, y sumó: "La universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones. El respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática".
Asimismo, el comunicado aseguró que ante lo sucedido, "se iniciarán las investigaciones pertinentes" para esclarecer los hechos y se aplicarán "las sanciones correspondientes" a los responsables, conforme al estatuto y las normativas vigentes.
Fuente: Agencia DIB