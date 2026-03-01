Gonzales Chaves y General Belgrano: dos accidentes dejaron cinco muertos y seis heridos

La tragedia se presentó a unos diez kilómetros de Adolfo Gonzales Chaves cuando en la mañana del sábado un automóvil volcó sobre la ruta provincial 75, a la altura del paraje conocido como Monte Chueco. El saldo fueron tres muertos y un herido , todos vecinos de la cercana localidad de De la Garma .

A horas del paro, Provincia convocó a docentes y estatales a retomar las negociaciones salariales

Choque en Carhué: murió un chico de 12 años y su hermana de 2 está grave

Según informó La Voz del Pueblo , el Toyota Corolla de color blanco era conducido por Gustavo Ariel Burgois (52), quien iba acompañado por Claudio Marcelo Romano (55), Roberto Carlos Auzmendi (50) y Ulises Walter (48).

Tanto Walter -que era presidente del Club Agrario de De la Guarda - como Auzmendi fallecieron en el lugar del accidente mientras que Burgois murió horas después en el hospital municipal Ramón Santamarina de la ciudad de Tandil. Por su parte, Romano está internado en el hospital municipal de Adolfo Gonzales Chaves, en terapia intensiva para control, tras sufrir varias fracturas.

Una familia de la localidad de Máximo Paz, protagonizó un trágico accidente en la Ruta Provincial 41, que dejó como saldo dos muertos -entre ellos un niño- y varios heridos, informó El Ciudadano de Cañuelas.

El hecho se registró en la mañana del viernes a la altura del kilómetro 90 de la Ruta Provincial 41, cuando una Ford Ecosport que circulaba en sentido Monte–General Belgrano impactó de frente contra un Chevrolet Prisma que lo hacía en dirección contraria. Tras el choque, el Prisma se incendió y quedó completamente destruido.

En la Ecosport viajaba la familia Enríquez, oriunda del departamento San Martín, en Santiago del Estero, pero radicada desde hace años en Máximo Paz. El vehículo era conducido por Rodolfo Ermundo Enríquez (70), quien sufrió politraumatismos. Lo acompañaban María del Carmen Carabajal, quien falleció como consecuencia de las heridas, y sus nietos de 11 y 7 años. El mayor permanece internado en estado delicado en el Hospital Cuenca Alta ‘Néstor Kirchner’ de Cañuelas, mientras que el menor presenta lesiones leves.

En el Chevrolet Prisma viajaban Juan Manuel Euliondo, domiciliado en General Belgrano, quien resultó con heridas leves, junto a Anahí Barrionuevo, con politraumatismos graves, y un niño de 5 años que murió tras el choque.

La causa quedó en manos de la Justicia y fue caratulada como doble homicidio culposo, mientras se realizan pericias para determinar la mecánica del siniestro.

Fuente Agencia DIB