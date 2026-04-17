viernes 17 de abril de 2026
17 de abril de 2026 - 19:45

El tiempo: se viene un fin de semana pasado por agua en la provincia de Buenos Aires

De acuerdo a las previsiones que realizan meteorólogos a partir de modelos europeos, las lluvias comenzarán el sábado en el oeste provincial y se extenderán por todo el territorio bonaerense hacia el noreste.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
tormenta campo

El fin de semana llega con copiosas lluvias en gran parte del territorio bonaerense: el sábado se desarrollarán tormentas fuertes en el oeste de la provincia de Buenos Aires y, hacia el domingo, la nubosidad se desplazará hacia el noreste.

Más noticias
amenazas en las escuelas: educacion distinguio conductas graves y dificultad para gestionar conflictos

Amenazas en las escuelas: Educación distinguió conductas graves y dificultad para gestionar conflictos
bahia blanca: los colectivos reducen frecuencias y circularan hasta las 20.30

Bahía Blanca: los colectivos reducen frecuencias y circularán hasta las 20.30

Según el modelo de referencia ECMWF citado en un informe del sitio especializado Meteored, los acumulados podrán superar los 80 milímetros en puntos específicos de las regiones afectadas.

En cuanto a las temperaturas, no habrá irrupciones de aire frío ni episodios de calor destacados, por lo que clima se mantendrá templado y húmedo.

tormenta
Vuelven las tormentas a la provincia de Buenos Aires. El fin de semana llega el frente frío definitivo.

Vuelven las tormentas a la provincia de Buenos Aires. El fin de semana llega el frente frío definitivo.

Lluvia inoportuna

"Para el sector agropecuario, estas lluvias llegarán en un momento inoportuno, especialmente para los cultivos ya que los trabajos de plena cosecha se encuentran paralizados por los excesos de precipitación. Los registros previstos seguirán manteniendo perfiles totalmente saturados", indicó el especialista Leonardo De Benedictis. Y añadió: "El domingo marcará un cambio notable en la distribución de las precipitaciones. El sistema se reorganizará y trasladará su actividad principal hacia el centro y el norte de Argentina, donde las lluvias volverán con mayor intensidad y extensión".

Así, el fin de semana cerrará con un balance hídrico de grandes excesos para gran parte del país, aunque con una distribución temporal y espacial desigual.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Amenazas en las escuelas: Educación distinguió conductas graves y dificultad para gestionar conflictos

Bahía Blanca: los colectivos reducen frecuencias y circularán hasta las 20.30

Crimen de Fernando Báez Sosa: desestimaron el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

Llega el peaje "free flow" a la Autopista Buenos Aires - La Plata y rutas hacia la Costa Atlántica

Universidades: piden a Javier Milei y Manuel Adorni que gobiernen y cumplan la ley

Ola de amenazas: la Defensoría difundió recomendaciones para "proteger a los chicos sin alimentar el miedo"

Boleto Especial Educativo: a quién alcanza, cuántos viajes y en qué municipios

La Plata: allanamientos por amenazas de tiroteos

Abren la preinscripción para aspirantes a cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense

Se extienden las amenazas en escuelas bonaerenses y ya hay un imputado

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una de la pintadas que se difundieron en escuelas de toda Argentina e incluso en países limítrofes.

Se extienden las amenazas en escuelas bonaerenses y ya hay un imputado

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Amenazas en las escuelas: Educación distinguió conductas graves y dificultad para gestionar conflictos

Amenazas en las escuelas: Educación distinguió conductas graves y dificultad para gestionar conflictos