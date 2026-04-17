El tiempo: se viene un fin de semana pasado por agua en la provincia de Buenos Aires

El fin de semana llega con copiosas lluvias en gran parte del territorio bonaerense: el sábado se desarrollarán tormentas fuertes en el oeste de la provincia de Buenos Aires y, hacia el domingo, la nubosidad se desplazará hacia el noreste.

Según el modelo de referencia ECMWF citado en un informe del sitio especializado Meteored , los acumulados podrán superar los 80 milímetros en puntos específicos de las regiones afectadas.

En cuanto a las temperaturas, no habrá irrupciones de aire frío ni episodios de calor destacados, por lo que clima se mantendrá templado y húmedo.

Lluvia inoportuna

"Para el sector agropecuario, estas lluvias llegarán en un momento inoportuno, especialmente para los cultivos ya que los trabajos de plena cosecha se encuentran paralizados por los excesos de precipitación. Los registros previstos seguirán manteniendo perfiles totalmente saturados", indicó el especialista Leonardo De Benedictis. Y añadió: "El domingo marcará un cambio notable en la distribución de las precipitaciones. El sistema se reorganizará y trasladará su actividad principal hacia el centro y el norte de Argentina, donde las lluvias volverán con mayor intensidad y extensión".

Así, el fin de semana cerrará con un balance hídrico de grandes excesos para gran parte del país, aunque con una distribución temporal y espacial desigual.

Fuente: Agencia DIB