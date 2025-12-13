sábado 13 de diciembre de 2025
13 de diciembre de 2025 - 09:02

El Registro del Automotor de San Clemente del Tuyú fue reubicado en General Madariaga

Por decisión del Gobierno nacional, la oficina cerró sus puertas en la localidad del norte del Partido de La Costa y ahora los vecinos deben viajar casi 120 kilómetros para realizar trámites presenciales.

Por Agencia DIB
Así se ve por estos días la ya exoficina del Registro en San Clemente.

Una medida del Gobierno nacional derivó esta semana en el cierre del Registro del Automotor de San Clemente del Tuyú, en el Partido de La Costa, y su traslado a General Madariaga, a casi 120 kilómetros de distancia. La decisión causó sorpresa y molestias en vecinos y profesionales de La Costa.

El Registro, de acuerdo con El Mensajero de La Costa, dejó de funcionar el lunes 8 de diciembre. Desde el martes opera en su nueva dirección en Avellaneda 338 de Madariaga.

Reestructuración

La decisión se enmarca en la reestructuración impulsada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, dependiente del Gobierno de Javier Milei. La titular del registro, Natalia Irene Lucarno, había anticipado previamente que no continuaría al frente de la dependencia en San Clemente.

El cierre quedó formalizado con un cartel colocado en el acceso de la antigua oficina costera, que informa la nueva dirección.

Sorpresa

La medida generó sorpresa e inconvenientes entre los vecinos y profesionales del Partido de la Costa. El gestor Pablo Brizolara explicó en declaraciones a Canal 2 AVC que si bien se sabía desde hace semanas que la oficina cerraría, no se esperaba que fuera reubicada fuera del distrito.

“La realidad es que hoy, para hacer un trámite físico, tenés que ir hasta la localidad de Madariaga”, señaló Brizolara.

Presencia física

El gestor agregó: “Desde hace un par de meses sabíamos que iba a cerrar, pero siempre pensamos que iba a quedar dentro del Partido. La verdad es que esta medida sorprendió un poco por la distancia, más que nada. Los costos son otros, por el viaje, no sólo para la gente común sino también para los gestores”.

El profesional remarcó que, aunque muchos trámites pueden realizarse online, otros -como la transferencia de un vehículo usado- siguen requiriendo la presencia física del interesado.

Fuente: Agencia DIB

