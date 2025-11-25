martes 25 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025 - 11:48

El padre "Paco" Olveira viajaba en el colectivo que volcó: "Nadie sintió nada raro hasta el accidente"

El sacerdote viajaba al encuentro de hábitat popular organizado por el OPISU. Destacó que “no estaba lloviendo, no había hielo, no se vino un auto de enfrente” antes del accidente.

El padre Francisco Paco Olveira.&nbsp;

El padre Francisco "Paco" Olveira. 

El padre Francisco “Paco” Olveira, cura en Opción por los Pobres en Libertad-Merlo, viajaba en el colectivo que volcó en la Ruta 2 este martes temprano. El sacerdote habló desde el hospital de General Pirán con Georgina Barbarossa en su programa de Telefe y contó su experiencia como pasajero en el viaje que terminó con dos muertos y numerosos heridos.

Según Olveira, el viaje transcurría “perfectamente” y el micro mantenía una velocidad normal: “Nadie sintió en ningún momento ninguna cosa rara hasta el momento del accidente”.

El sacerdote explicó que, al tomar una curva, el vehículo “se salió de la ruta y volcó sobre una zanja que, gracias a Dios, estaba sin agua”. Sobre las causas, remarcó que “es muy pronto para hablar de eso” y descartó condiciones climáticas adversas: “No estaba lloviendo, no había hielo, no se vino un auto de enfrente”.

“En dos minutos estaban las ambulancias, estaban los bomberos... Un operativo que uno tiene que agradecer cuando tanto se habla mal de lo público. Lo público estuvo en dos minutos socorriéndonos”, destacó el padre Olveira.

Por sus propios medios

Relató que la mayoría de los pasajeros salió por sus propios medios o con ayuda de otros: “El ochenta por ciento salimos por nuestra cuenta o ayudados por otros, algunos más golpeados”. Calculó que cerca de un diez por ciento de los ocupantes “tiene heridas de distinta gravedad”, pero aclaró que, en su mayoría, “no muy graves”.

Acerca de las víctimas fatales, el sacerdote reconoció: “Parece que hay una o dos personas que fallecieron”. Y discutió versiones sobre en qué parte del micro viajaban los fallecidos: “Creo que más bien fueron las personas que estaban abajo, que habrán salido volando y el colectivo les aplastó. Es muy feo hablar de esto. Soy enfermero y le tomé el pulso a una mano que estaba debajo del colectivo, que esa mano estaba sin vida”.

El contingente

El grupo viajaba a un encuentro organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que se suspendió por el accidente. “Íbamos a un encuentro que se estuvo preparando con mucho cariño y con mucho esfuerzo, para tratar todas estas problemáticas”, señaló el cura. Y detalló que integraban el contingente “personas de villas y asentamientos y también profesionales”.

Sobre el estado de los accidentados, el sacerdote explicó: “Acá en el hospital de Pirán estamos diez; no todos los que están en buenas condiciones están acá”.

