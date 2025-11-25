martes 25 de noviembre de 2025
25 de noviembre de 2025 - 08:54

Volcó un micro en la Ruta 2 a la altura de General Pirán: dos muertos y gran cantidad de heridos

En el lugar trabaja personal de Aubasa y bomberos de la localidad para trasladar a las víctimas a los centros de salud de la zona. El tránsito está cortado en la zona. Hay dos heridos de gravedad.

Por Agencia DIB
El micro quedó volcado a un costado de la Ruta 2.

TN

En un accidente cuyas causas todavía se están determinando, volcó un micro de larga distancia en la Ruta 2, a la altura de General Pirán (partido de Mar Chiquita). El colectivo, de la empresa Turismo New Bus, llevaba unos 56 pasajeros. El siniestro dejó al menos dos muertos y 44 heridos, dos de ellos de gravedad.

El accidente ocurrió minutos antes de las 8 en el kilómetro 325 de la autovía, mano a Mar del Plata. De acuerdo a fuentes oficiales, el micro "por razones que se tratan de establecer vuelca en cantero central sentido ascendente (hacia Mar del Plata) del km 325 de la Autovía Provincial 2 Juan Manuel Fangio. Tanto el estado del clima como el de la ruta se encontraban en buenas condiciones al momento del hecho".

Los pasajeros habían salido de Morón, Moreno y Ciudadela (partido de Tres de Febrero) con destino a "La Feliz". Iban a participar del 1º Encuentro Internacional de Hábitat Popular organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). La actividad fue suspendida tras el siniestro fatal, según confirmaron desde el organismo a DIB. De hecho, la primera jornada del encuentro iba a ser cerrada por el gobernador Axel Kicillof, pero finalmente no viajará Mar del Plata.

Si bien algunos medios afirmaron que en el colectivo viajaban "militantes que iban a un acto del gobernador", de manera oficial se informó: "Queremos aclarar que las personas involucradas eran participantes de un encuentro de Hábitat y no formaban parte de ningún acto político".

Muertos y heridos

El fiscal Germán Vera Tapia, de la Fiscalía de Delitos Culposos N°10 de Mar del Plata y a cargo de la investigación del siniestro, aseguró: "Tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en (Coronel) Vidal y 4 en el HIGA, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Estamos esperando que llegue la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro”.

“Pude hablar con tres sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”, agregó Vera Tapia, citado por Noticias Argentinas.

El fiscal sugirió que el chofer del micro “debe haber dado la hipótesís de la presencia de otro vehículo en el siniestro", aunque "no me consta porque el no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas”.

“No sabemos donde estaban los fallecidos, pero creemos que en la parte inferior porque una de las víctimas está abajo y la otra creemos que también, pero no podemos confirmarlo. El micro fue contratado particularmente y, en principio, los papeles está todo bien”, añadió.

El fiscal aseguró: “En principio, yo vi un fallecido y habría otra más adentro, ambas mujeres. Todas las personas que iban en el colectivo son mayores de edad y eran de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires: Moreno, Ciudadela y Morón”. “El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es 'homicidio culposo agravado' por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte. Es todo preliminar, mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Polícia Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choféres es negativo pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás”, concluyó Germán Vera Tapia.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, junto con ambulancias de la empresa AUBASA y de los hospitales de la zona, que realizaban tareas para asistir a los heridos y trasladarlos.

NOTICIA EN DESARROLLO NOTICIA EN DESARROLLO

La vacunación, clave para evitar brotes de sarampión.

La Provincia alerta por avance de otro brote de sarampión

Por  Agencia DIB