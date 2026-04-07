El ministerio de Ambiente bonaerense elaboró materiales sobre Ley de Glaciares para trabajar en el aula

Especialistas del ministerio de Ambiente bonaerense, que conduce Daniela Vilar , elaboraron una propuesta de actividades para acompañar a educadoras y educadores en el abordaje de la Ley de Glaciares y la importancia de estos ecosistemas como reservas estratégicas de agua dulce .

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"Creemos en la educación como una herramienta clave para construir una ciudadanía ambiental comprometida con el cuidado del ambiente", indicaron.

El material didáctico incluye contenido sobre criósfera y cambio climático, el marco para abordar la Ley de Glaciares , mapas e imágenes satelitales y una serie de actividades diseñadas para trabajar en el aula .

Desde la cartera de Ambiente provincial subrayaron que la educación en estas problemáticas es clave para comprender la realidad, defender los bienes comunes naturales y construir compromiso ambiental.

El material se puede pedir directamente por mensaje privado en el Instagram oficial del Ministerio de Ambiente bonaerense.

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Ambientalismo y producción

Días atrás, la ministra Vilar participó de la audiencia pública convocada en la Cámara de Diputados de la Nación para debatir la modificatoria de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional. Allí expresó el rechazo de la Provincia a la iniciativa y cuestionó las condiciones en las que se desarrolló la instancia de participación.

La ministra remarcó que “es absurdo plantear una dicotomía entre ambientalismo y producción porque los glaciares representan menos del 1% del territorio nacional y almacenan el 70% del agua dulce”. Y añadió: "De hecho, el agua de los glaciares es absolutamente necesaria para la producción. Sólo en la Provincia de Buenos Aires, la cuenca del Río Colorado que depende del deshielo de glaciares es el sistema de riego de 80.000 hectáreas del sur, la zona más árida. Sin agua no hay vida ni producción posible”.

Daniela Vilar La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

“Se lo pedimos: no avancen con esto, no solo por una responsabilidad institucional, sino también humana. Porque esto es irreversible: los glaciares no se pueden volver a generar y el daño que están provocando con esta avanzada tampoco se puede revertir”, sostuvo.

Fuente: Agencia DIB