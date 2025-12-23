El IPS reprogramó turnos por el asueto y dio a conocer el cronograma de pagos de diciembre

El IPS ya publicó el cronograma de pagos de jubilados y pensionados.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires decretó el asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre. En este marco, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que en esas jornadas no habrá atención al público en sus oficinas.

Fuerte temporal sorprendió a CABA y al Gran Buenos Aires: lluvias, vientos y autos bajo el agua

Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica

De este modo, los turnos del viernes 26 serán reprogramados para el lunes 29 y martes 30 de diciembre . Cabe mencionar que luego de los asuetos, se retomará la atención con normalidad.

El IPS informó además que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de diciembre a partir del día lunes 29 del corriente, según el cronograma que se detalla a continuación:

Dentro de los pagos del mes de diciembre, el IPS ya depositó a jubilados y pensionados bonaerenses y a beneficiarios de pensiones no contributivas el medio aguinaldo - SAC proporcional este lunes 22 de diciembre, por lo que ya impactó en las cuentas.

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de enero de 2026.

IPS, fiestas y Cuenta DNI en supermercados

Todas las personas jubiladas que cobran sus haberes en Banco Provincia tendrán hasta el 31 de diciembre un beneficio exclusivo con el uso de la aplicación Cuenta DNI: 5% de descuento adicional sobre las promociones vigentes en cadenas de supermercados adheridas.

Así, las personas jubiladas y pensionadas del IPS podrán disfrutar de un reintegro de hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona, pagando con Cuenta DNI (QR o Clave).

cuenta DNI jubilados

Este beneficio se suma a las promociones generales de Supermercado DÍA, Toledo, Chango Más, Carrefour, Nini y Vital, que ofrecen devoluciones de entre 10% y 20%, con y sin tope.

Fuente: Agencia DIB