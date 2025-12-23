martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025 - 20:49

El IPS reprogramó turnos por el asueto y dio a conocer el cronograma de pagos de diciembre

Además, jubilados y pensionados tendrán una promoción exclusiva en supermercados con la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia.

Por Agencia DIB
El IPS ya publicó el cronograma de pagos de jubilados y pensionados.&nbsp;

El IPS ya publicó el cronograma de pagos de jubilados y pensionados. 

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires decretó el asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre. En este marco, el Instituto de Previsión Social (IPS) informó que en esas jornadas no habrá atención al público en sus oficinas.

Más noticias
Iván Díaz se entregó a la Policía, ya que era intensamente buscado por dispararle a una adolescente y dejarla paralítica. 

Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica
Autos bajo el agua en la Panamericana y en la General Paz.

Fuerte temporal sorprendió a CABA y al Gran Buenos Aires: lluvias, vientos y autos bajo el agua

De este modo, los turnos del viernes 26 serán reprogramados para el lunes 29 y martes 30 de diciembre. Cabe mencionar que luego de los asuetos, se retomará la atención con normalidad.

El IPS informó además que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de diciembre a partir del día lunes 29 del corriente, según el cronograma que se detalla a continuación:

  • Lunes 29 de diciembre, pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;
  • Martes 30 de diciembre, pago de haberes de diciembre para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Dentro de los pagos del mes de diciembre, el IPS ya depositó a jubilados y pensionados bonaerenses y a beneficiarios de pensiones no contributivas el medio aguinaldo - SAC proporcional este lunes 22 de diciembre, por lo que ya impactó en las cuentas.

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de enero de 2026.

IPS, fiestas y Cuenta DNI en supermercados

Todas las personas jubiladas que cobran sus haberes en Banco Provincia tendrán hasta el 31 de diciembre un beneficio exclusivo con el uso de la aplicación Cuenta DNI: 5% de descuento adicional sobre las promociones vigentes en cadenas de supermercados adheridas.

Así, las personas jubiladas y pensionadas del IPS podrán disfrutar de un reintegro de hasta $5.000 por semana, por cadena y por persona, pagando con Cuenta DNI (QR o Clave).

cuenta DNI jubilados

Este beneficio se suma a las promociones generales de Supermercado DÍA, Toledo, Chango Más, Carrefour, Nini y Vital, que ofrecen devoluciones de entre 10% y 20%, con y sin tope.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica

Fuerte temporal sorprendió a CABA y al Gran Buenos Aires: lluvias, vientos y autos bajo el agua

Ciclo lectivo 2026: las clases en la Provincia comenzarán el 2 de marzo

Calor, humedad, lluvias: en qué distritos bonaerenses conviene poner la mesa adentro la noche del 24

La Virgen y el Cristo Obrero, del escultor Alejandro Marmo, se pueden apreciar en la Catedral de La Plata

Mar del Plata: condenado por la explotación de exparejas y por el abuso sexual reiterado de una adolescente

La Justicia otorgó una cautelar para actualizar salarios universitarios y becas estudiantiles

Cuáles son los días de asueto que otorgó el Gobierno bonaerense para las fiestas

La Plata: YPF inauguró un espacio clave para monitorear las operaciones en tiempo real

Agustín Canapino cerró su 2025 histórico y se quedó con el Premio Olimpia de oro

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuales son los dias de asueto que otorgo el gobierno bonaerense para las fiestas

Cuáles son los días de asueto que otorgó el Gobierno bonaerense para las fiestas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Iván Díaz se entregó a la Policía, ya que era intensamente buscado por dispararle a una adolescente y dejarla paralítica. 

Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica

Por  Agencia DIB