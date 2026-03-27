Indio Rico, el pueblo de Pringles con historia de malones y presente de cordero al disco

Las cascadas y los arroyos son uno de los principales atractivos de Indio Rico.

Aunque oficialmente fue fundado en 1930, los tierras donde hoy está Indio RIco pertenecían a Juan Manuel de Rosas y fueron confiscada por el Estado tras la batalla de Caseros (1852) y tras pasar por varias manos, llegaron a la familia Bernasconi, creadores de este pueblo de Coronel Pringles .

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De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Indio Rico recibió el nombre del arroyo homónimo que corre a unos siete kilómetros y que a su vez se originó en la voz araucana "úlmen", que significa "cacique poderoso" o "jefe rico".

Precisamente, Indio Rico -uno de los 39 Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires- antes de su creación fue escenario de grandes malones , como el del 14 de junio de 1870, cuando el cacique Calfucurá sorprendió a las tropas del Ejército al entrar por el nacimiento del río Quequén Salado —hacia el cual afluye el arroyo Indio Rico—, dejando decenas de muertos y viviendas quemadas, además de llevarse cautivas y ganado.

Sesenta años más tarde, el 19 de febrero de 1930 y un año después de la llegada del tren, Indio Rico se fundó en unas 25 hectáreas que donó la hacendada María Bernasconi. A diferencia de otros pueblos, Indio Rico fue planeado. Aquellas 25 hectáreas se dividieron en 718 lotes y 166 quintas que muy pronto fueron habitadas en gran parte por inmigrantes europeos. A pedido de Bernasconi, ingenieros trazaron la planta del pueblo antes de que se vendiera el primer lote , por eso una estructura ordenada y simétrica con plazas y avenidas anchas.

Aquellos buenos tiempos

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Durante las décadas del 40 y 50, Indio Rico vivió su era dorada gracias a su trigo de excelente calidad. La estación de tren era un hervidero de actividad, con galpones llenos de bolsas listas para ser enviadas al puerto bahiense de Ingeniero White.

Testimonios de aquellos buenos tiempos son muchas de sus casa antiguas construidas por inmigrantes italianos, que tienen toques de las viviendas de su país en la ornamentación de las fachadas y las molduras.

Ramal que para....

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Indio Rico supo tener unos 2.500 habitantes hacia 1950 pero no escapó a la suerte que corrieron muchos pueblos bonaerenses. Sin el tren, con la mecanización del campo y la migración de los jóvenes, la población fue cayendo a menos de la mitad a comienzos del siglo XXI. Sin embargo los indiorricenses lograron reinventarse a través de su identidad rural y las tradiciones. Además la comunidad es muy activa, los vecinos votan qué obras quieren, lo que lo convierte en un modelo de gestión comunitaria en la provincia.

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Qué conocer en Indio Rico

El pueblo que hoy cuenta con unos 1.150 habitantes tiene atractivos naturales y culturales:

Los arroyos Pillahuinco e Indio Rico: ideal para el avistaje de especies típicas del pastizal pampeano, como chimangos, teros y garzas.

ideal para el avistaje de especies típicas del pastizal pampeano, como chimangos, teros y garzas. La cascada de Mayrí.

La laguna del Cabo (a unos 3 kilómetros del casco urbano).

(a unos 3 kilómetros del casco urbano). La Parroquia Nuestra Señora del Carmen: Inaugurada en 1940, destaca por su estilo bizantino romántico y una imponente torre de 28 metros.

El Almacén de Marcelino López: Un sitio con más de dos siglos de historia.

Un sitio con más de dos siglos de historia. fiesta_cordero-indio-rico rs

El Circuito de los Murales: artistas regionales pintaron grandes murales en galpones y puertas de casas antiguas.

artistas regionales pintaron grandes murales en galpones y puertas de casas antiguas. El Museo de la Estación: Un "museo vivo" porque los propios vecinos donan objetos y fotos. Allí están desde telégrafos antiguos hasta herramientas de las primeras colonias agrícolas.

Un "museo vivo" porque los propios vecinos donan objetos y fotos. Allí están desde telégrafos antiguos hasta herramientas de las primeras colonias agrícolas. La Fiesta Provincial del Cordero al Disco: Se celebra cada febrero coincidiendo con el aniversario del pueblo.

Se celebra cada febrero coincidiendo con el aniversario del pueblo. Fiesta Anual del Rincón Criollo: Un evento tradicionalista que incluye jineteadas, pialadas y bailantas, que este se realizó a fin es de enero.

Un evento tradicionalista que incluye jineteadas, pialadas y bailantas, que este se realizó a fin es de enero. Almacenes de Ramos Generales: Todavía quedan un par de locales para comprar los famosos chorizos secos, quesos de campo y pan casero horneado a leña.

Cómo llegar

Indio Rico está a 559 kilómetros del AMBA, 73 de Coronel Pringles y 63 de Tres Arroyos. Desde ésta última ciudad se accede por RN Nº 3 hasta el cruce con la RP Nº 85 por 47 kilómetros al acceso a Indio Rico, con 12 kilómetros de camino asfaltado.

Fuente: Agencia DIB