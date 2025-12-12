El grupo inversor que controla Flybondi se transformó en el principal accionista de OCA

El fondo estadounidense COC Global Enterprise , que en junio de este año se convirtió en el controlante de la compañía aerocomercial lowcost Flybondi , será el accionista mayoritario de OCA con el objetivo de transformarla en la mayor empresa de mensajería, transporte y logística de América Latina .

Según el acuerdo, Claudio Espinoza continuará como accionista y presidente del Directorio de OCA, mientras que el nuevo control accionario apuntará a “fortalecer el management” y “modernizar la compañía postal para llevarla a estándares internacionales”.

“OCA es la mayor empresa de correo privado del país, con más de 60 años de trayectoria, 760 puntos de atención, más de 100 centros operativos y una flota superior a los 3.500 vehículos con cobertura nacional”, se informó.

Mientras tanto, desde COC Global Enterprise señalaron que la integración con Flybondi permitirá “sumar capacidades de transporte aéreo internacional” , mientras que OCP TECH aportará “ soluciones de tecnología e ingeniería para optimizar la logística y el servicio de última milla en toda la región”.

Sinergias

El CEO y chairman de COC Global Enterprise, Leonardo Scatturice, afirmó que “el objetivo es posicionar a OCA como líder regional mediante el aprovechamiento de las sinergias del holding, abarcando carga aérea, logística y distribución final”.

Por su parte, Espinoza sostuvo que el acuerdo representa “un paso clave para consolidar la recuperación de la compañía y avanzar hacia un modelo con altos estándares de calidad y tecnología”.

El entendimiento, se asegura, “no afecta el normal funcionamiento de OCA ni la situación laboral de sus cerca de 9.500 trabajadores”.

Fuente: Agencia DIB