El grupo inversor que controla Flybondi se transformó en el principal accionista de OCA

El objetivo, según afirmaron desde el grupo COC Global Enterprise, es transformar a OCA en la mayor empresa de mensajería, transporte y logística de América Latina.

Por Agencia DIB
El fondo estadounidense COC Global Enterprise, que en junio de este año se convirtió en el controlante de la compañía aerocomercial lowcost Flybondi, será el accionista mayoritario de OCA con el objetivo de transformarla en la mayor empresa de mensajería, transporte y logística de América Latina.

Según el acuerdo, Claudio Espinoza continuará como accionista y presidente del Directorio de OCA, mientras que el nuevo control accionario apuntará a “fortalecer el management” y “modernizar la compañía postal para llevarla a estándares internacionales”.

“Sumar capacidades”

“OCA es la mayor empresa de correo privado del país, con más de 60 años de trayectoria, 760 puntos de atención, más de 100 centros operativos y una flota superior a los 3.500 vehículos con cobertura nacional”, se informó.

Mientras tanto, desde COC Global Enterprise señalaron que la integración con Flybondi permitirá “sumar capacidades de transporte aéreo internacional”, mientras que OCP TECH aportará “soluciones de tecnología e ingeniería para optimizar la logística y el servicio de última milla en toda la región”.

Sinergias

El CEO y chairman de COC Global Enterprise, Leonardo Scatturice, afirmó que “el objetivo es posicionar a OCA como líder regional mediante el aprovechamiento de las sinergias del holding, abarcando carga aérea, logística y distribución final”.

Por su parte, Espinoza sostuvo que el acuerdo representa “un paso clave para consolidar la recuperación de la compañía y avanzar hacia un modelo con altos estándares de calidad y tecnología”.

El entendimiento, se asegura, “no afecta el normal funcionamiento de OCA ni la situación laboral de sus cerca de 9.500 trabajadores”.

Fuente: Agencia DIB

