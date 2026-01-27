El Gobierno derogó el régimen de calificación de películas de 1984

El Gobierno nacional oficializó este martes la reglamentación de la Ley 23.052 , que introduce cambios en el sistema de calificación de películas cinematográficas que regía desde hace más de cuatro décadas. A través del Decreto 50/2026 , publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro Manuel Adorni , se derogó el Decreto 828/84 y se disolvió la histórica Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas. De esa manera, la calificación de las películas pasa a ser atribución del INCAA , además de que se admitirá la validez de las calificaciones de origen en el caso de las películas extranjeras .

La medida busca "adecuar los criterios a las transformaciones culturales y tecnológicas" y agilizar los procesos administrativos que, según los considerandos de la norma, generaban demoras innecesarias.

Hasta ahora, la calificación de aptitud de un filme (ATP, +13, +16, +18) requería un dictamen obligatorio de una comisión colegiada. Con el nuevo régimen, esa responsabilidad recaerá exclusivamente en el INCAA, que asumirá la competencia técnica para definir las categorías orientativas para el público.

El decreto argumenta que la Comisión Asesora "no ha demostrado la eficiencia necesaria" y que su estructura rígida dificultaba la dinámica del sector audiovisual.

A partir de ahora, el Estado mantendrá un rol "orientativo", y se reafirma que la responsabilidad primaria sobre el consumo de contenidos por parte de menores recae en los padres o tutores.

Nuevas categorías

El nuevo sistema tiene las siguientes categorías:

Audiencia General (G) : Contenido general, adecuado para personas de todas las edades.

: Contenido general, adecuado para personas de todas las edades. Supervisión parental sugerida (SP) : Contenido general, adecuado para personas de todas las edades, no obstante, se recomienda la orientación y supervisión de personas adultas, dado que ciertos contenidos pueden no ser apropiados para niños pequeños.

: Contenido general, adecuado para personas de todas las edades, no obstante, se recomienda la orientación y supervisión de personas adultas, dado que ciertos contenidos pueden no ser apropiados para niños pequeños. Restringida para menores de TRECE (13) años (R-13) : Restringida para menores de TRECE (13) años. Contiene material que puede ser inadecuado para menores de esa edad sin la supervisión de UNO (1) de sus padres y/o tutores.

: Restringida para menores de TRECE (13) años. Contiene material que puede ser inadecuado para menores de esa edad sin la supervisión de UNO (1) de sus padres y/o tutores. Restringida para menores de DIECISIETE (17) años (R-17) : Contiene material que puede ser inadecuado para menores de esa edad sin la supervisión de UNO (1) de sus padres y/o tutores.

: Contiene material que puede ser inadecuado para menores de esa edad sin la supervisión de UNO (1) de sus padres y/o tutores. Solo apta para mayores de DIECIOCHO (18) años, de exhibición condicionada (C): Contenido destinado únicamente a un público mayor de edad. De exhibición exclusivamente condicionada.

Hollywood con “homologación automática”

Una de las novedades más relevantes es el reconocimiento de las calificaciones extranjeras. Dado que el 65% de los estrenos en Argentina provienen de Estados Unidos, el Ejecutivo consideró un "uso innecesario de recursos" volver a calificar películas que ya fueron evaluadas por organismos internacionales estandarizados (como la MPAA).

Por ello, se admitirá la validez de las calificaciones de origen, las cuales serán homologadas automáticamente a las categorías locales. No obstante, el INCAA se reserva la facultad de modificarlas de oficio si existieran "razones de orden público".

La nueva normativa entrará en vigor dentro de 60 días corridos.

Fuente: Agencia DIB