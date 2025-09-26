El Festival de Cine de Mar del Plata cambia de sede en medio de la polémica

El Teatro Auditorium de Mar del Plata no será sede de la ceremonia de apertura y clausura de la 40° edición del Festival Internacional de Cine de esa ciudad, por primera vez desde su inauguración. En medio de un enfrentamiento entre Nación, Provincia y Municipio , el evento, se realizará en el Teatro Municipal Colón .

El cambio se conoció tras un comunicado del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aire s, del que depende el Auditorium, y albergó de manera consecutiva las 39 ediciones previas, consolidándose como “la locación e imagen emblemática de uno de los mayores acontecimientos culturales de la Argentina”. Según se explicó, las instalaciones del espacio estaban “a disposición” y “reservadas” para el festival, como todos los años.

Esta declaración, se sospecha, se hizo pública debido que el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata había decidido, aunque no lo había hecho público, que iba prescindir de dicho escenario y realizar las actividades en espacios municipales.

“El INCAA y la Municipalidad de Mar del Plata se negaron a dialogar con la Provincia de Buenos Aires. Desde el Instituto Cultural manifestamos en reiteradas comunicaciones la voluntad de ceder las instalaciones. La decisión de las autoridades nacionales y municipales de cambiar la locación de las ceremonias de apertura y cierre atenta contra el festival y compromete su funcionamiento”, escribió este viernes en la red social X Florencia Saintout , titular del Instituto.

El INCAA y la Municipalidad de Mar del Plata se negaron a dialogar con la Provincia de Buenos Aires para avanzar en las negociaciones por el uso del Teatro Auditorium en la 40.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.



Desde el Instituto Cultural manifestamos…



Desde el Instituto Cultural manifestamos… — Florencia Saintout (@fsaintout) September 26, 2025

“Esperamos que tanto el Gobierno nacional como el municipal comprendan la importancia de sostener como locación el Teatro Auditorium y que revean la decisión comunicada. Volvemos a insistir en la necesidad de abrir una mesa de trabajo que nos permita alcanzar el mejor acuerdo para que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata siga brillando”, cerró.

Sin embargo, todo indica que ya es cosa juzgada y las ceremonias de apertura y clausura, que se celebrarán el 6 y 15 de noviembre, se realizarán en el Teatro Colón y el hall del Palacio Municipal. El resto de las actividades del festival, incluyendo proyecciones, charlas y conferencias, se repartirán entre los cines de Paseo Aldrey, el Ambassador, el Colón, el Club Español y museos municipales. (DIB)