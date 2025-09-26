viernes 26 de septiembre de 2025
26 de septiembre de 2025 - 11:40

Triple femicidio: la Iglesia pide "un acto de valentía" para frenar "la plaga del narcotráfico"

La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia se solidarizó con las familias de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

Por Agencia DIB
Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela.&nbsp;

Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela. 

La Iglesia, a través de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia, manifestó en un comunicado su solidaridad con las familias de las jóvenes Morena, Brenda y Lara, brutalmente asesinadas en “un episodio trágico en nuestra sociedad, producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables de nuestro país”.

Más noticias
Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense) 

Triple femicidio: hay doce detenidos y los cuatro imputados se negaron a declarar
Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, desaparecieron el sábado 20 de septiembre.  video

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

"Necesitamos que la presencia del Estado, a través de los órganos de justicia y de seguridad, sea inteligente y cooperadora, a fin de sostener a cada una de las instituciones que están presentes en los barrios", pide la Comisión. De esta manera, sostiene, se podrán brindar "respuestas efectivas, la fuerza del consuelo y el abrazo de la fraternidad".

El comunicado lleva la firma del cardenal Vicente Bokalic y de monseñor Pedro Cannavó, referentes episcopales nacionales, y de los presbíteros Cristian Viscardi y Leonardo Silio, coordinadores nacionales.

El texto

El comunicado comienza: “Como Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del episcopado argentino, nos solidarizamos con las familias de Morena, Brenda y Lara por el brutal asesinato que han sufrido estas jóvenes. Una vez más, nos encontramos frente a un episodio trágico en nuestra sociedad, producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables de nuestro país”.

Continúa: “Nuevamente resuenan en nuestros oídos aquellas palabras del papa Francisco que dirigiera en la audiencia general del 26 de junio de 2024: ‘¡Cuántos traficantes de muerte hay -porque los traficantes de drogas son traficantes de muerte-, impulsados por la lógica del poder y del dinero a toda costa! Y esta plaga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad’".

Afirma que “la presencia de la Iglesia y de diversas instituciones en nuestros barrios -donde se trabaja acompañando las vidas de tantos niños y jóvenes junto a sus familias, para que no caigan en el brutal flagelo de la droga- es esencial para que la muerte y el dolor no se apropien de la vida de nuestros hermanos”.

Necesitamos que la presencia del Estado, a través de los órganos de justicia y de seguridad, sea inteligente y cooperadora, a fin de sostener a cada una de las instituciones que están presentes en los barrios, brindando respuestas efectivas, la fuerza del consuelo y el abrazo de la fraternidad”, cierra el texto del Episcopado.

Temas
Ver más

Triple femicidio: hay doce detenidos y los cuatro imputados se negaron a declarar

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

Triple femicidio: hay cuatro detenidos y buscan a más personas vinculadas a la banda narcocriminal

Triple femicidio: un hombre tiroteó la casa de la abuela de una de las víctimas, buscando a la hermana

Kicillof sobre el triple femicidio: "Tenemos que ser serios, el narcotráfico no conoce de fronteras"

Familiares de Morena, Brenda y Lara piden Justicia por los homicidios

Hackearon la cuenta en X de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

Mar del Plata: desarticulan una banda de falsos policías que cometieron violentas entraderas

Lomas de Zamora: allanaron domicilio donde envasaban de manera clandestina aceite de girasol "Cocinero"

San Nicolás: llamado a indagatoria para un exmilitar y dos civiles por la muerte del obispo Ponce de León

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los falsos policías quedaron registrados por varias cámaras de seguridad.

Mar del Plata: desarticulan una banda de falsos policías que cometieron violentas entraderas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Uno de los posteos que se realizaron durante el hackeo de la cuenta en X de la Policía Federal Argentina.

Hackearon la cuenta en X de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

Por  Agencia DIB