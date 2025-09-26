Hackearon la cuenta en X de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

La cuenta de la red social X de la Policía Federal Argentina (PFA) fue hackeada este viernes para promocionar una moneda virtual y se visualizaron varios posteos, que ya fueron borrados.
Las publicaciones decían: “Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”
Luego, había un link que llevaría a un supuesto sitio de compra.
“Se activaron los protocolos”
En los últimos minutos, la Policía emitió un comunicado para aclarar los detalles del ataque informático.
Allí se informa que “la cuenta oficial de esta institución en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”.
“Frente a este hecho grave -continúa el mensaje- se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial”.
Judicializado
El texto destaca que “el caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley”.
“La Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia. Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales”, cierra el comunicado de la PFA.