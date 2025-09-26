viernes 26 de septiembre de 2025
26 de septiembre de 2025 - 12:57

Hackearon la cuenta en X de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

La fuerza ya recuperó el control de la cuenta y explicó lo ocurrido en un comunicado.

Por Agencia DIB
Uno de los posteos que se realizaron durante el hackeo de la cuenta en X de la Policía Federal Argentina.

Uno de los posteos que se realizaron durante el hackeo de la cuenta en X de la Policía Federal Argentina.

La cuenta de la red social X de la Policía Federal Argentina (PFA) fue hackeada este viernes para promocionar una moneda virtual y se visualizaron varios posteos, que ya fueron borrados.

Más noticias
Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela. 

Triple femicidio: la Iglesia reclama la presencia del Estado para frenar "la plaga del narcotráfico"
Los falsos policías quedaron registrados por varias cámaras de seguridad.

Mar del Plata: desarticulan una banda de falsos policías que cometieron violentas entraderas

Las publicaciones decían: “Policía Federal Argentina Mira Network, Big $MIRA airdrop event is here! Join traders, stakers & NFT holders. Limited rewards available — claim now!”

Luego, había un link que llevaría a un supuesto sitio de compra.

“Se activaron los protocolos”

En los últimos minutos, la Policía emitió un comunicado para aclarar los detalles del ataque informático.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PFAOficial/status/1971597161428406540&partner=&hide_thread=false

Allí se informa que “la cuenta oficial de esta institución en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo propósito fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”.

“Frente a este hecho grave -continúa el mensaje- se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad previstos y, gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó en forma rápida y total el control de la cuenta oficial”.

Judicializado

El texto destaca que “el caso ya fue judicializado y se están desplegando todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley”.

“La Policía Federal Argentina reafirma su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia. Todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas como oficiales”, cierra el comunicado de la PFA.

Temas
Ver más

Triple femicidio: la Iglesia reclama la presencia del Estado para frenar "la plaga del narcotráfico"

Mar del Plata: desarticulan una banda de falsos policías que cometieron violentas entraderas

Lomas de Zamora: allanaron domicilio donde envasaban de manera clandestina aceite de girasol "Cocinero"

Triple femicidio: hay doce detenidos y los cuatro imputados se negaron a declarar

San Nicolás: llamado a indagatoria para un exmilitar y dos civiles por la muerte del obispo Ponce de León

Fentanilo contaminado: prisión preventiva y embargo de un billón de pesos para Ariel García Furfaro

Crímenes narco: velan a Brenda del Castillo y Morena Verdi en San Justo

El triple crimen de Florencio Varela fue transmitido por Instagram y lo vieron 45 personas

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

Ni una menos: La Plata y Mar del Plata se movilizaron por Morena, Brenda y Lara

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela. 

Triple femicidio: la Iglesia reclama la presencia del Estado para frenar "la plaga del narcotráfico"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Uno de los posteos que se realizaron durante el hackeo de la cuenta en X de la Policía Federal Argentina.

Hackearon la cuenta en X de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

Por  Agencia DIB