El Gobierno autorizó a una aerolínea española a operar en Argentina

Un avión de la empresa World2Fly.

El Gobierno nacional autorizó a volar en el país a una aerolínea española especializada en vuelos chárter. Se trata de World2Fly, del grupo Iberostar, que ya opera en países como Colombia, Cuba y México, y que desde ahora sumará una ruta que conectará la Argentina con Europa.

La autorización quedó plasmada en la Disposición 33/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial y establece que la empresa de bandera española podrá "explotar servicios regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros y cargas, de forma combinada, en la ruta: puntos en Europa, puntos en territorio del Reino de España, puntos intermedios, puntos en territorio argentino, puntos más allá y regreso".

Según explicaron desde la Subsecretaría, la aerolínea solicitó la autorización en el marco de los convenios bilaterales entre ambos países para operar servicios regulares internacionales de transporte de pasajeros y cargas. Y acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente.

En su sitio oficial, World2Fly destaca que vuela desde Madrid a Colombia (Cali); México (Cancún); República Dominicana (Punta Cana, Santo Domingo y La Romana); Cuba (La Habana); Mauricio; y Tanzania (Zanzíbar). Además, opera a Cancún y Punta Cana desde Lisboa (Portugal). (DIB)

