viernes 26 de septiembre de 2025
26 de septiembre de 2025 - 09:35

El Gobierno autorizó a una aerolínea española a operar en Argentina

World2Fly, perteneciente al grupo Iberostar, ya opera en destinos de América y África. Hará una ruta que conectará el país con Europa.

Por Agencia DIB
Un avión de la empresa World2Fly.

Un avión de la empresa World2Fly.

El Gobierno nacional autorizó a volar en el país a una aerolínea española especializada en vuelos chárter. Se trata de World2Fly, del grupo Iberostar, que ya opera en países como Colombia, Cuba y México, y que desde ahora sumará una ruta que conectará la Argentina con Europa.

Más noticias
dia mundial de la anticoncepcion: mitos, desigualdades y la urgencia de garantizar derechos

Día Mundial de la Anticoncepción: mitos, desigualdades y la urgencia de garantizar derechos
La actriz y cantante Lali Espósito. 

"Glaxo", del escritor chivilcoyano Hernán Ronsino, será llevada al cine con Lali y Esteban Lamothe

La autorización quedó plasmada en la Disposición 33/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial y establece que la empresa de bandera española podrá "explotar servicios regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros y cargas, de forma combinada, en la ruta: puntos en Europa, puntos en territorio del Reino de España, puntos intermedios, puntos en territorio argentino, puntos más allá y regreso".

Según explicaron desde la Subsecretaría, la aerolínea solicitó la autorización en el marco de los convenios bilaterales entre ambos países para operar servicios regulares internacionales de transporte de pasajeros y cargas. Y acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente.

En su sitio oficial, World2Fly destaca que vuela desde Madrid a Colombia (Cali); México (Cancún); República Dominicana (Punta Cana, Santo Domingo y La Romana); Cuba (La Habana); Mauricio; y Tanzania (Zanzíbar). Además, opera a Cancún y Punta Cana desde Lisboa (Portugal). (DIB)

Temas
Ver más

Día Mundial de la Anticoncepción: mitos, desigualdades y la urgencia de garantizar derechos

"Glaxo", del escritor chivilcoyano Hernán Ronsino, será llevada al cine con Lali y Esteban Lamothe

La nueva Tiguan: más tecnología, diseño y confort

Xinhua quiere potenciar el conocimiento de China en nuestro país

La provincia de Buenos Aires, primera en potenciales donantes de médula ósea

Día Mundial del Alzheimer: más de 500 mil personas conviven con la enfermedad en Argentina

El Festival de Cine de Mar del Plata cambia de sede en medio de la polémica

Triple femicidio: la Iglesia reclama la presencia del Estado para frenar "la plaga del narcotráfico"

El Municipio de Azul demandó a Nación por el mal estado de la Ruta 3

Áreas Naturales Protegidas bonaerenses: Laguna Salada Grande

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La luz en la mira. (pexels.com)

Para evitar colapsos, habilitan a los comercios a "vender energía" en verano

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Uno de los posteos que se realizaron durante el hackeo de la cuenta en X de la Policía Federal Argentina.

Hackearon la cuenta en X de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda

Por  Agencia DIB