jueves 16 de abril de 2026
16 de abril de 2026 - 11:00

El consumo de carne tuvo un marzo para el olvido y ya cayó 10% en 2026

El consumo de carne fue de 47,3 kilos por año, lo que implica una caída interanual del 2,5%. Es el peor registro de los últimos 20 años.

Por Agencia DIB
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El consumo de carne vacuna en el país está en rojo. No solo porque marzo cayó un 3,7% en comparación al mismo mes del año pasado, sino porque en lo que va de 2026, los argentinos consumieron un total de 512,8 mil toneladas de ese producto, lo que representa una caída del 10% frente a 2025.

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Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo cayó al menor nivel en 20 años a la par de una aceleración en los precios de los cortes que supera el 60% en los últimos doce meses.

El dato refleja que actualmente el consumo por persona de carne vacuna en Argentina alcanza los 47,3 kilos por año, lo que implica una caída interanual del 2,5%, al tomar el promedio móvil de los últimos doce meses.

El reporte puntualizó que la merma evidenciada significa que el consumo en el país bajó 1,2 kilos por habitante por año, cayendo al menor nivel en 20 años y quedando lejos del mayor registro de las últimas dos décadas (68,4 kilos, en 2008).

Este retroceso en las mesas de los hogares se da en un contexto donde las plantas frigoríficas registran uno de sus niveles de actividad más bajos de las últimas décadas. Y mientras los precios de los cortes vacunos subieron 7,4% en febrero.

Los números van en línea con los despidos y suspensiones que vienen aplicando algunos de los frigoríficos integrantes del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, como el caso de Arrebeef, que días atrás suspendió a casi 400 contratados que se desempeñan en la planta de Pérez Millán, en Ramallo. También en Morón cerró días atrás un frigorífico y dejó a 140 operarios en la calle.

En cuanto a la oferta, la producción de carne vacuna sumó 700.185 toneladas res con hueso en el primer trimestre, lo que significó una contracción interanual del 5,1 por ciento. Esta reducción equivale a unas 37.500 toneladas menos ofrecidas al mercado.

La industria señala que la menor cantidad de animales enviados a faena fue compensada solo parcialmente por un aumento en el peso promedio de la hacienda, que alcanzó los 236 kilos por animal en gancho durante el mes de marzo.

Fuente: Agencia DIB

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