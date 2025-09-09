martes 09 de septiembre de 2025
9 de septiembre de 2025 - 16:13

El 11 de septiembre habrá asueto académico en facultades y colegios de la UNLP

En conmemoración del Día del Trabajador Docente, la medida alcanzará a todo el ámbito universitario.

Por Agencia DIB
El edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

Las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP) confirmaron que el próximo jueves 11 de septiembre no habrá clases en ninguna de sus 17 unidades académicas y colegios secundarios, en el marco de la conmemoración de un nuevo Día del Trabajador Docente. La medida, según lo indicado, alcanzará las actividades de "todo el ámbito universitario".

"La presidencia de la Universidad Nacional de La Plata informa que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N°1.464/2024, este jueves 11 de septiembre habrá asueto académico en todo el ámbito universitario por conmemorarse el Día del Trabajador Docente", expresó el Rectorado de la UNLP en un comunicado.

Cada 11 de septiembre se celebra en la Argentina el Día del Maestro, en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

Sarmiento fue el gran impulsor de la educación primaria en los albores de la conformación nacional y mentor de la Ley N.° 1420 de educación universal, obligatoria, gratuita y laica que, si bien no se sancionó en su presidencia, tuvo la impronta de su gestión. (DIB)

