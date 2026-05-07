jueves 07 de mayo de 2026
7 de mayo de 2026 - 13:05

"Efecto Colapinto": aumentaron en un 50% los visitantes del Museo Fangio en Balcarce

Tras la exhibición que hizo el piloto de Fórmula 1 en Buenos Aires, donde dio vueltas con el Flecha de Plata, se desató un fenómeno turístico en la ciudad del sur bonaerense.

Por Agencia DIB
El Mercedes-Benz W196 en el Museo Fangio de Balcarce.

El Mercedes-Benz W196 en el Museo Fangio de Balcarce.

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La participación de Franco Colapinto en el Road Show en Buenos Aires, donde manejó una réplica del Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, desató un fenómeno turístico en Balcarce que hizo subir en un 50% el caudal de visitantes del museo dedicado al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1.

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Hace dos semanas, el piloto nacido en Pilar protagonizó un momento histórico: fue el primer argentino en conducir una máquina de F1 por el asfalto porteño. Y en su segunda pasada, Colapinto dio varias vueltas a bordo del Mercedes-Benz W196, una réplica del famoso Flecha de Plata con el que Juan Manuel Fangio ganó los campeonatos mundiales de la máxima categoría en 1954 y 1955.

Embed - El PASO de COLAPINTO con el FLECHA DE PLATA de JUAN MANUEL FANGIO

Este hecho, que unió la historia de Fangio con un auto insignia, no solo marcó un momento muy emotivo para el automovilismo argentino sino que también dejó un impacto significativo en Balcarce, según informa La Vanguardia. Es que el "Efecto Colapinto" se hizo evidente el siguiente fin de semana: el Museo Fangio, donde se exhibe una réplica del Flecha de Plata, registró un aumento en la afluencia de visitantes de cerca del 50% en comparación con otros “findes”.

Este fenómeno no solo revivió el legado de Fangio, sino que atrajo a amantes del automovilismo y de la Fórmula 1 a Balcarce, ansiosos por explorar el museo y recorrer la ciudad.

Fuente: Agencia DIB

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