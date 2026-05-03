domingo 03 de mayo de 2026
3 de mayo de 2026 - 19:06

Colapinto: en el Gran Premio de Miami tuvo su mejor fin de semana en la Fórmula 1

El piloto de Pilar fue séptimo en Miami. Así, Colapinto vivió no sólo su mejor performance en Alpine sino también desde que llegó a la F1 en 2024.

Por Agencia DIB
Colapinto y su Alpine, con una notable actuación en Miami.

Colapinto y su Alpine, con una notable actuación en Miami.

F1
Con Flavio Briatore, el hombre fuerte de Alpine, y la camiseta de la selección.

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Team Alpine

Con una evidente mejoría en Alpine, Franco Colapinto tuvo en el Gran Premio de Miami su mejor fin de semana desde que desembarcó en la Fórmula 1, hace menos de dos años. Y lo coronó en la carrera principal logrando el séptimo puesto que le permite sumar 6 puntos para el torneo, tras la penalización a Charles Leclerc, de Ferrari.

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El vencedor, por tercera fecha consecutiva fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), cómodo puntero del campeonato con 100 puntos. El joven de 19 años compartió el podio con los dos hombres de McLaren, el británico -y actual monarca de la F1- Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

En el resto de los puestos puntuables se ubicaron George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari), Franco Colapinto (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sáinz (Williams) y Alexander Albon (Williams).

Por qué es el mejor fin de semana para Colapinto

Tanto en la clasificación para la carrera Sprint del sábado como para la principal del domingo, Franco llegó a la Qualy 3 -la tercera ronda) y en ambas quedó octavo, superando a su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

El único punto oscuro fue la carrera Sprint. En la largada fue encerrado por Hamilton y Verstappen, y perdió varios lugares que no pudo recuperar. Finalizó en el décimo puesto que, en Sprint, no otorga puntos.

En la carrera principal del domingo, tuvo un manejo firme y sin sobresaltos, con el objetivo de ser el mejor después de los ocho pilotos de los cuatro mejores equipos (Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren). Y así lo logró logrando un cómodo séptimo lugar que le da 6 puntos para el campeonato.

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Más allá de la sanción a Leclerc, este séptimo puesto lo ganó por mérito propio. Y por si fuera poco, minutos antes de la largada tuvo la visita de Lionel Messi.

En la próxima fecha, el GP de Canadá, tendrá la ocasión de confirmar las mejorías del Alpine y las suyas propias. La cita es del 22 al 24 de mayo en Montreal.

Fuente: Agencia DIB

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