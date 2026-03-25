Dramático incendio en Merlo provocó terror en los vecinos por explosiones de garrafas

Un depósito clandestino de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en la localidad de Mariano Acosta , en el partido de Merlo . La situación se volvió dramática cuando las garrafas comenzaron a explotar: las detonaciones se extendieron durante más de una hora y los vecinos contaron que volaban más de 300 metros y llegaban hasta sus casas . Hay varios heridos, al menos uno grave . El dueño del lugar quedó demorado. Evacuaron a 300 personas de manera preventiva.

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"Empezamos a escuchar las explosiones y nos despertamos sin saber qué pasaba. En un momento se calmó, pero empezó de nuevo, sacamos los vidrios de la casa para que no exploten", contó Noelia , una vecina, en diálogo con TN . "Estoy encerrada y sin poder salir de mi casa" , agregó.

Impactante incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta (Merlo) generó explosiones en cadena, una enorme columna de humo y momentos de pánico entre vecinos, muchos de los cuales se autoevacuaron. El fuego provocó daños materiales y obligó a un gran operativo de… pic.twitter.com/3uYRb2kFAu

Francisco , dueño de un local de electricidad ubicado frente al depósito, relató por su parte: "Vuela todo por el aire. Cerré todo y corté la luz. Tengo mi casa al lado: voló un pedazo de garrafa y me rompió el tanque de agua . A un metro de donde estoy cayó un pedazo de 40 centímetros de una garrafa”.

El caso más grave es el de Thiago Nahir Vera (18), un joven domiciliado sobre la calle Bustillo al 2600 a quien un fragmento de garrafa, que voló por varios metros, le impactó en la cabeza. Está internado en el hospital Eva Perón de Merlo . La mamá habló desde la puerta del hospital y relató cómo fue la secuencia: “Estábamos en la galería de mi casa para salir y de repente veo que Thiago vuela . Ingresó una garrafa a mi domicilio y le pegó en la cabeza ”.

Columnas de humo y fuego

El fuego comenzó en las primeras horas del día en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Según consta en el parte oficial, por la explosión se registraron cuatro heridos. Fueron identificados como Diego Hernán Robledo, de 41 años, Victor Hugo Tuller, de 47 y Raúl Oscar Cros, de 48. El mencionado Thiago se encuentra grave con traumatismo craneoencefálico.

Con respecto al origen de la explosión, Tuller les dijo a los agentes que el fuego empezó al conectar una pava eléctrica, que, con una posible pérdida de una garrafa que había en el lugar, explotó en su cara. Según detalla el parte oficial, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en cuello y manos.

El propietario del depósito fue identificado por las autoridades como Óscar Adrián Benítez, de 48 años, quien dijo dedicarse a la compra y venta de tubos de gas.

En declaraciones al canal Telefe, el intendente Gustavo Menéndez confirmó que el local funcionaba de manera clandestina. Y que no es la primera vez que ocurre un episodio similar en torno a ese negocio.

El siniestro fue de tal magnitud que las columnas de humo y fuego eran visibles a gran distancia en el oeste del Gran Buenos Aires. Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Según confirmaron fuentes de los servicios de emergencias que trabajan en el lugar, el incendio está “totalmente contenido” y ahora están avanzando con el enfriamiento de la estructura y el acopio de los escombros. Además, inspectores del Municipio recorren la zona para evaluar los daños: hay varias casas afectadas en las adyacencias al predio.

“Son 300 los evacuados de manera preventiva”, detalló por su parte a Primer Plano Online Sergio Ravelli, director de Defensa Civil del Municipio.

Fuente: Agencia DIB