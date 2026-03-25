Dramático incendio en Merlo provoca terror en los vecinos por explosiones de garrafas

Un depósito de garrafas se incendió este miércoles por la mañana en la localidad de Mariano Acosta , en el partido de Merlo . La situación se volvió dramática cuando las garrafas comenzaron a explotar: las detonaciones se extendieron durante más de una hora y los vecinos contaron que volaban más de 150 metros y llegaban hasta sus casas . Hay al menos tres heridos .

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"Empezamos a escuchar las explosiones y nos despertamos sin saber qué pasaba. En un momento se calmó, pero empezó de nuevo, sacamos los vidrios de la casa para que no exploten", contó Noelia , una vecina, en diálogo con TN . "Estoy encerrada y sin poder salir de mi casa" , agregó.

Impactante incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta (Merlo) generó explosiones en cadena, una enorme columna de humo y momentos de pánico entre vecinos, muchos de los cuales se autoevacuaron. El fuego provocó daños materiales y obligó a un gran operativo de… pic.twitter.com/3uYRb2kFAu

Francisco , dueño de un local de electricidad ubicado frente al depósito, relató por su parte: "Vuela todo por el aire. Cerré todo y corté la luz. Tengo mi casa al lado: voló un pedazo de garrafa y me rompió el tanque de agua . A un metro de donde estoy cayó un pedazo de 40 centímetros de una garrafa”.

El fuego comenzó en las primeras horas del día en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. No se confirmó si había personas en el interior al momento del incendio .

Hay equipos de emergencias trabajando en el lugar y se reportaron tres heridos, empleados del lugar, que fueron trasladados a la Clínica Paredes. En uno de los videos viralizados se alcanzan a ver a los involucrados con quemaduras en las piernas. Uno de ellos está grave.

El siniestro es de tal magnitud que las columnas de humo y fuego son visibles a gran distancia en el oeste del Gran Buenos Aires. Equipos de emergencia continúan trabajando en la zona.

Por precaución, los vecinos de la cuadra comenzaron a autoevacuarse. Los bomberos recomendaron resguardarse, cubrir la nariz y boca para evitar la inhalación de humo tóxico y alejarse del local.

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