Crimen del vigilador en Cañuelas: el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad

La investigación por el crimen de un hombre en Cañuelas dio un giro en las últimas horas: el análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir la secuencia completa del ataque y, según fuentes de la causa, incluso identificar el momento en que recibió el golpe mortal. Por el hecho hay dos jóvenes detenidos y la causa continúa caratulada como homicidio simple.

Crimen en Cañuelas: mataron a un vigilador tras una pelea en la calle y hay dos detenidos

Según informó el medio local El Ciudadano , la muerte de Guillermo Bastiano , de 48 años y vigilador en un barrio privado, ya no estaría rodeada de versiones contradictorias. Los dos aprehendidos, vecinos del barrio Las Chapitas, permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Bastiano vivía con su familia en una antigua vivienda ubicada en la intersección de San Vicente y Alem. De allí había salido en bicicleta rumbo a su trabajo cuando, a pocas cuadras, se cruzó con dos jóvenes que también circulaban en bicicleta.

Al parecer, se produjo una discusión. Los sospechosos habrían declarado que Bastiano se adelantó, dio una vuelta a la manzana y luego los alcanzó desde atrás, momento en el que los golpeó con su mochila. En ese contexto, el vigilador recibió un golpe, cayó al pavimento y quedó tendido. Lo que ocurrió después aún es materia de investigación: los jóvenes habrían continuado la agresión con patadas en el abdomen y la zona de los glúteos, sin advertir si la víctima ya había fallecido.

Bastiano murió a causa de un traumatismo en la cabeza, aunque todavía se intenta determinar si el impacto se produjo contra el asfalto, por el uso de un objeto o como resultado directo de la agresión. Su cuerpo fue hallado sobre la calle Basavilbaso, casi en la esquina con San Vicente, por un vecino que dio aviso al 911.

Este martes, una fuente con acceso a la causa indicó que la secuencia pudo ser reconstruida a partir de varias cámaras de seguridad de la zona. Según esa versión, los registros permiten observar incluso el momento en que Bastiano recibe el golpe mortal.

El vigilador trabajaba desde hacía más de un año en el barrio cerrado Altos del Carmen, ubicado sobre la Ruta 205.

Fuente: Agencia DIB