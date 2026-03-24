Habló la abogada argentina acusada de racismo en Brasil: "Si me condenan me mato"

A pocas horas de que comience el juicio en el que se enfrenta a una posible condena por tres acusaciones raciales en su contra , la abogada santiagueña Agostina Páez habló por primera vez con los medios y contó cómo pasa los días con tobillera electrónica en Río de Janeiro.

“ Hicieron una campaña con mi cara, soy una persona reconocible acá en Brasil . Tengo mucho miedo por mi integridad física“, aseguró este martes y, sobre la posibilidad de recibir la condena máxima que pide la Justicia brasileña de 15 años, sumó: ”Yo me mato, no va a pasar. A mí me condenany yo me mato o me matan ahí dentro. Imaginate ir a una cárcel en un país que me odian y en una cárcel como son acá en Río".

Páez está detenida con prisión domiciliaria por tres hechos de injuria racial, un delito que prevé la pena máxima de 15 años y no es excarcelable. “Sé que obviamente la fiscalía va a pedir lo máximo, pero tienen que demostrar los demás hechos y es imposible demostrar cosas que nunca sucedieron. Hay dos personas que me acusan de señalarlos y hacerles gestos y cuando piden las cámaras se nota que nunca sucedió ”, afirmó en diálogo con el canal La Nación+.

“ El objetivo principal es volver a la Argentina , porque acá no puedo caminar tranquila porque me amenazan constantemente, es mi miedo y mi seguridad. Estoy recibiendo muchos mensajes de amenazas“, relató la joven, que también se mostró arrepentida por lo sucedido: “Hablé con mucha gente y ofendí a mucha gente. Era mi necesidad salir a pedir perdón. Estos dos meses fueron un calvario: vivir con paranoia, no poder salir, salir tapada, al estar tanto tiempo encerrada…“.

El hecho de racismo

El hecho que derivó en su detención ocurrió el 14 de enero pasado y tuvo su origen, según la versión de la imputada, en una discusión con los mozos de un bar de Ipanema por una cuenta mal cobrada. Allí había ido con amigas con las que estaba de vacaciones en las playas cariocas.

“Con mis amigas, cuando volvíamos, la discusión era ‘mirá si nos perseguían, si nos seguían al departamento’. Ahí me doy cuenta de la gravedad del racismo para las leyes y la cultura de acá, de Brasil”, detalló

“Hay una discusión sobre la cuenta, con mis amigas mostrábamos los comprobantes, decíamos que no era por eso, una de mis amigas me dice ‘grabá’… Nos querían cobrar cosas que no habíamos consumido. No entendíamos y a la salida quedamos retenidas. Ahí comienza una discusión, se nos burlan y empieza un enojo por parte de ellos“, explicó Páez sobre el momento que quedó capturado en video.

Y sumó: “Finalmente pagamos, nos dejan bajar, nos estamos por ir y ahí escuchamos un grito, el chico se toca los genitales, mi amiga le hace un gesto de basta y yo reacciono cuando hago el gesto obsceno. Yo reacciono de la peor forma y estoy muy arrepentida. Ninguna tomó dimensión".

Fuente: Agencia DIB.