Villa Gesell: un incendio destruyó un balneario de la zona norte

Balneario destruido en Villa Gesell. El Mensajero de la Costa

Un incendio arrasó este martes por la mañana las instalaciones del Balneario Sudestada, en la zona norte de Villa Gesell. El alerta fue recibido alrededor de las 7.30, cuando las llamas ya se encontraban ampliamente extendidas, y en pocos minutos el fuego avanzó con gran intensidad hasta comprometer la totalidad de la estructura, de acuerdo con el sitio Entre Líneas.

A pesar del rápido despliegue de los equipos de emergencia, el siniestro provocó daños totales en el establecimiento ubicado a la altura de la calle 306. Alrededor de las 9.30, dos horas después del inicio del fuego, el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, Oscar Gómez, había señalado: “Los trabajos demandarán varias horas debido a la magnitud del incendio”.

En el lugar trabajaron cinco dotaciones, con alrededor de 30 bomberos, con el objetivo de evitar que las llamas se propagaran hacia la zona de bosque, ubicada muy cerca del balneario. En ese marco, se solicitó a vecinos y visitantes no acercarse al área para facilitar las tareas de los equipos de emergencia.

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