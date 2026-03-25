Carbap anunció su segundo Congreso de Educación: será el 29 de abril en Tandil

El Congreso de Educación organizado por CARBAP se realizará en la Sociedad Rural de Tandil.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa ( CARBAP ) anunció la organización de su 2º Congreso de Educación bajo el lema “La educación construye futuro” . Tendrá lugar el 29 de abril en la Sociedad Rural de Tandil . El primer Congreso, por otra parte, se realizó hace más de dos décadas: fue en 2005 en Sierra de la Ventana .

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En un comunicado se informó que “la Comisión de Educación de CARBAP viene desarrollando actividades para colaborar con la mejora de la calidad educativa en su ámbito de influencia . Este compromiso sostenido forma parte de una estrategia focalizada en el desarrollo local, el arraigo rural y el trabajo articulado con diversas instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil”.

En este sentido “la Comisión de Educación tomó la decisión avanzar con la organización de un nuevo Congreso de Educación , dando continuidad a lo realizado en el año 2005 con el 1º Congreso de Educación realizado en Sierra de la Ventana, que llevó como lema ‘Educar, nuestra mejor inversión’ ”.

La Confederación destacó que “en esta nueva edición el diferencial y propuesta se basa en un paradigma esperanzador y propositivo, con el objetivo de que, al terminar el evento, el auditorio salga inspirado , con la seguridad de que ‘se puede’ y que ‘vale la pena’ invertir en educación, conociendo metodologías apropiadas para vincularse con actores locales, habiendo realizado aportes de valor durante el encuentro y volcados a la acción”.

“Para lograr estos objetivos” la Comisión de Educación de CARBAP armó “un programa de conferencias y paneles de primer nivel, que den cuenta de las oportunidades existentes, nuevas tecnologías y estrategias probadas de desarrollo local”.

Agenda

El cronograma del Congreso tiene “una agenda de paneles, conferencias y mesas de trabajo que cumplen con los objetivos y lema del Congreso: ‘La educación construye futuro’”. Señalan que “se trata de un espacio para reflexionar, compartir experiencias y pensar juntos el futuro de la educación”.

La actividad será coordinada por “el profesor y educador Luis Vedoya, quien moderará los paneles que tratarán sobre ‘Logros y aprendizajes’, ‘La voz de los estudiantes’, ‘Experiencias que enseñan’, ‘Dinámica para la generación de metodologías apropiadas’ y la conferencia ‘¡Es ahora!’, a cargo del licenciado en Ciencias de la Educación Demian Niedfeld”.

Resaltan que “la entrada al Congreso es sin costo, con inscripción previa”. Habrá “un buffet a cargo y beneficio de una institución local, logrando impacto social a través de este servicio”.

Para más información y/o inscribirse en el Congreso, se puede entrar en este enlace.

Fuente: Agencia DIB