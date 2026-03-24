Colón: convicto se quitó la tobillera electrónica, huyó y fue recapturado en Pergamino

Detenido en Pergamino convicto escapado de Colón. La Opinión de Pergamino

Un hombre de 29 años que cumplía arresto domiciliario en la localidad bonaerense de Colón en el marco de una causa por abuso sexual fue recapturado en Pergamino, luego de cortar la tobillera electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense, escapar de su lugar de detención y permanecer oculto en una vivienda.

Según consignó el diario La Opinión de Pergamino, el procedimiento se concretó este martes con la intervención de efectivos de la Sub DDI Colón y la DDI Pergamino, tras una investigación conjunta encabezada por el comisario mayor Pablo Callejas.

El detenido fue identificado como Jonathan David Guach, quien hasta entonces se encontraba bajo arresto domiciliario en una vivienda ubicada en calle 53 bis entre 7 y 9, en Colón, en el marco de una causa en trámite por abuso sexual.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, personal de la Estación de Policía Comunal de Colón acudió al domicilio donde debía cumplir la medida y constató que el imputado había cortado el dispositivo de monitoreo electrónico. Tras inutilizar la tobillera, abandonó rápidamente el lugar, lo que dio lugar a un operativo cerrojo y al inicio de una causa penal por evasión.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Colón, conducida por la fiscal Magdalena Brandt. A partir de tareas de inteligencia criminal, los investigadores lograron reunir datos que orientaron la búsqueda hacia Pergamino, donde finalmente establecieron que el prófugo se encontraba oculto en una vivienda del barrio Belgrano. Allí fue localizado y detenido sin que se registraran incidentes. Fuente: Agencia DIB

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