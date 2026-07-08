Docentes y estatales aceptaron la oferta salarial de 7% en dos tramos

Gremios docentes de la provincia de Buenos Aires y de estatales comenzaron a aceptar la oferta salarial del 7% en dos cuotas, con lo que el Gobierno de Axel Kicillof logró cerrar la paritaria al menos hasta septiembre, cuando volverán a sentarse a la mesa de negociación para buscar un nuevo acuerdo.

La oferta concreta es de 5% en julio y 2% en agosto , sobre los salarios de junio, y fue aprobada en principio por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), aunque el otro gremio mayoritario, Suteba, se aprestaba a seguir el mismo camino.

En lo que respecta a los estatales, UPCN, el sindicato que conduce Fabiola Mosquera confirmó que aceptó la propuesta presentada en las paritarias de la Ley 10.430 . “La misma contempla incrementos salariales, la reapertura de la negociación en septiembre y avances en materia de estabilidad laboral y carrera administrativa”, destacaron. Ahora falta el visto bueno de ATE, que también recepcionó como positiva la oferta.

Además, en el marco de la paritaria, la Provincia acercó propuestas concretas a los docentes para atender la situación de violencia contra los trabajadores docentes en las escuelas, algo que también preocupa al sector y que fue uno de los puntos del paro de la semana pasada.

La oferta además del 7% de incremento salarial, incluye el compromiso de volver a negociar en septiembre y se acordó incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

De cuánto será el aumento a los docentes

El Ejecutivo ofreció un incremento acumulado del 7% tomando como base el salario de junio (5% en julio y 2% en agosto). Tomando como cargo testigo a un docente con 10 años de antigüedad, los salarios quedarán de la siguiente manera:

Maestro de Grado (MG) : cobraría $ 990.793 en julio y pasaría a $ 1.018.575 en agosto.

: cobraría en julio y pasaría a en agosto. Preceptor (PR) : percibiría $ 855.757 en julio y pasaría a $ 885.901 en agosto.

: percibiría en julio y pasaría a en agosto. Profesor (PF) : el haber llegaría a $ 1.348.905 en julio y pasaría a $ 1.380.137 en agosto.

: el haber llegaría a en julio y pasaría a en agosto. Maestro de Grado con 5ª Hora : cobraría $ 1.236.347 en julio y pasaría a $ 1.268.805 en agosto.

: cobraría en julio y pasaría a en agosto. Maestro de Grado de Jornada Completa: el sueldo subiría a $ 1.982.586 en julio y pasaría a $ 2.037.149 en agosto.

Fuente: Agencia DIB