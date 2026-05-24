domingo 24 de mayo de 2026
24 de mayo de 2026 - 10:13

La Libertad Avanza propone su propio "Cabildo Abierto" en la Provincia de Buenos Aires

Este lunes 25 de mayo funcionarios de La Libertad Avanza estarán en los 125 municipios de la Provincia para escuchar las necesidades de los vecinos.

Por Agencia DIB
Sebastián Pareja y Diego Santilli, dos de los hombres de La Libertad Avanza que participarán del Cabildo Abierto.&nbsp;

Sebastián Pareja y Diego Santilli, dos de los hombres de La Libertad Avanza que participarán del Cabildo Abierto. 

La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires realiza este 25 de mayo una actividad en los 135 municipios del territorio bonaerense, el “Cabildo Abierto por la Libertad”, para estar en contacto directo con los vecinos de cada distrito, tal como anticipó DIB diez días atrás.

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El ministro del Interior Diego Santilli es la cara más importante de esta movida, en una semana en que su nombre toma cada vez más fuerza como posible candidato a gobernador o vice para 2027.

Otro de los libertarios con posibilidades de postulación, Sebastián Pareja, -diputado nacional y titular del partido provincial-, participará del Cabildo Abierto en Pilar.

La Libertad Avanza, en cada distrito

En cada municipio, los representantes de LLA tendrán la tarea de relevar y ordenar las principales problemáticas locales para, a partir de ese diagnóstico, construir una agenda política con base territorial. “Así como aquel 25 de mayo fue el punto de partida de una decisión colectiva, buscamos que esa voz vuelva a tener protagonismo en la Provincia”.

Desde la organización explicaron que toda la información que se logre relevar será sistematizada a nivel provincial para luego elaborar propuestas legislativas y de gestión para “las necesidades reales de los bonaerenses”.

Fuente: Agencia DIB

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